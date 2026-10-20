Si la série One Piece a rencontré un franc succès, il y avait un scénario où Netflix ne donnait pas les moyens aux créateurs d’accomplir leur vision originale. Il aura fallu l’intervention directe d’Eiichiro Oda pour que tout change

Personne ne s’attendait à une réussite et pourtant. La série One Piece de Netflix a déjoué tous les pronostics en nous livrant une adaptation en prises de vue réelles particulièrement fidèle à l'œuvre originale en en capturant parfaitement l’essence. Et ce succès n’est pas dû au hasard. Eiichiro Oda, auteur du manga, a en effet veillé au grain et bien plus qu’on ne le pensait. Steve Maeda, ancien showrunner de l’adaptation, a en effet expliqué que le mangaka est intervenu à un moment décisif pour empêcher que la série One Piece ne s’éloigne trop du manga original. Sans quoi, elle aurait pu ne jamais voir le jour dans sa forme actuelle.

Quand Eiichiro Oda a sauvé la série One Piece de Netflix

Dans une interview accordée au podcast Trash Taste, le producteur a ainsi révélé que la première saison de la série Netflix a connu un développement particulièrement compliqué. Initialement prévue pour 10 épisodes, elle a finalement été réduite à 8 suite à des décisions budgétaires de la plateforme de streaming. Une situation qui a contraint les scénaristes de la série One Piece à revoir entièrement leurs plans. « Nous avons écrit les 10 meilleurs épisodes possibles. Un nouveau dirigeant est arrivé, les a lus et nous a dit “J’aime bien, mais il faut que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher ». Cette réduction de moyens a rapidement inquiété Steve Maeda qui craignait de trahir l’esprit du manga. « Les fans ne vont pas aimer ça. Nous n’avons plus les moyens de faire les choses qu’on nous avait promises », avait-il expliqué à Netflix à l'époque.

La situation a cependant changé lorsque Eiichiro Oda a découvert cette nouvelle version du scénario de la saison 1 de One Piece. Insatisfait des modifications apportées à son histoire, le mangaka a pris les devants pour faire savoir aux responsables de Netflix qu’ils s’éloignaient trop de ses intentions initiales. « Ce n’est pas ce pour quoi j’ai donné mon accord », a-t-il déclaré aux cadres de la plateforme de SVOD, selon Maeda. Netflix aurait finalement revu sa stratégie pour accorder un budget final estimé à 144 millions de dollars. Et cette décision a clairement porté ses fruits. La série One Piece a rencontré un véritable succès auprès du public avec un score de 95% sur Rotten Tomatoes, agrégateur de référence aux États-Unis.

© Netflix / Casey Crafford.

Quand sortira la saison 3 ?

La suite, on la connaît. Netflix a rapidement commandé une seconde saison, puis une troisième, tournées d'affilée. La saison 3 de One Piece est attendue pour le courant 2027. Pour mémoire, elle adaptera l’intégralité de l’Arc d’Alabasta, où Luffy affrontera Crocodile et Baroque Works.

Source : podcast Trash Taste