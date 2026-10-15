Netflix et les mangas, c’est une grande histoire d’amour. Avec ses dernières adaptations et son offre d’anime qui grandit un peu plus chaque mois, la plateforme de streaming tend à faire oublier ses débuts pour le moins chaotiques, son film live-action de Death Note en tête. Depuis, le pionnier de la SVOD a rencontré un franc succès avec sa série One Piece, qui a même permis de démocratiser davantage l'œuvre d’Eiichiro Oda. Alors qu’un spin-off animé façon LEGO a récemment été ajouté au catalogue, Luffy et son équipage pourraient reprendre la mer bien plus tôt qu’on ne le pense. La saison 4 de One Piece pourrait en effet débarquer pas plus tard qu’en 2027, explications.

Pourquoi la saison 4 de One Piece Netflix pourrait sortir fin 2027 ?

Alors que la saison 3 de la série a achevé son tournage et que Netflix n’a toujours pas confirmé de quatrième saison, tout porte à croire que les Chapeaux de Paille reprendraient rapidement du service. Et plus rapidement qu’on ne le pensait. Selon les nouvelles informations repérées sur le site de la Writers Guild of America (WGA), la saison 4 de One Piece pourrait débarquer en 2027, voire début 2028. La page dédiée à la série Netflix mentionne en effet une équipe dédiée à la quatrième saison, avec une date indiquée pour 2027-2028. Si rien n’affirme que le géant de la SVOD a validé une sortie pour cette période, la production, elle, pourrait bien commencer plus tôt qu’espéré.

Cela fait d’ailleurs écho à des précédentes rumeurs. En septembre dernier, l’organisateur de The One Con, une convention prévue à Paris en novembre 2026, aurait laissé entendre que les acteurs de la série One Piece de Netflix allaient se retrouver dès décembre pour tourner de nouveaux épisodes. Et comme la saison 3 a officiellement bouclé son tournage le 30 juin 2026, cela suggère que les préparatifs sont déjà en cours pour la suite. La plateforme de streaming semble cela dit bien décidée à maintenir le cap pour son adaptation.

© Netflix.

Vers un rythme à une saison par an ?

Lancée en 2023, la série One Piece avait en effet déjà déjoué les pronostics en devenant l’un des plus gros succès de Netflix. Si la seconde saison n’était arrivée qu’en mars 2026, la firme américaine avait eu la présence d’esprit d’entamer aussitôt la production de la saison 3, attendue pour le courant 2027. Visiblement, la firme n’a pas l’intention de ralentir la cadence et la production de la saison 4 devrait débuter très prochainement. Cela relèverait presque du miracle, à l’heure où il faut parfois attendre quelques années pour avoir au maximum 10 épisodes supplémentaires.

De quoi parlera la saison 4 de One Piece ?

Après avoir atteint Grand Line, les Chapeaux de Paille ont accueilli Tony Tony Chopper dans leurs rangs et désormais la princesse Vivi. Dans la saison 3 de One Piece Netflix, Luffy et son équipage amarreront ainsi à Alabasta, où ils devront tenter de contrecarrer les plans de Crocodile et Baroque Works. La prochaine salve d’épisodes devrait donc bien conclure l’arc d’Alabasta, ce qui suggère que la saison 4 de One Piece devrait mettre le cap sur Jaya avant d’enchaîner sur l’une des aventures les plus improbables du manga : l’île céleste de Skypea. Tout ceci n’est pour l’heure que spéculation, basée sur le rythme de l’adaptation. Il faudra en revanche attendre que Netflix officialise une saison 4 pour One Piece, ce qui ne devrait pas tarder.

Source : WGA