La saison 2 de One Piece (Netflix) se prépare doucement en coulisses. Et, à en croire les membres de l'équipe elle-même, on peut s'attendre à de belles choses !

Les adaptations ont plus que jamais le vent en poupe. Entre Arcane, Les Chroniques de Bridgerton ou bien évidemment One Piece, Netflix en a fait sa marque de fabrique, quitte à s'imposer des défis de taille. Si les deux premières œuvres sont une matière qui se prête bien à leur format (l'animation et le live-action), le projet est plus corsé pour la troisième. Mais le manga au 1115 chapitres semble a passé le cap de la saison 1 sans trop de dommage !

De fait, Netflix a choisi la prise de vue réelle pour adapter l'œuvre d'Eiichiro Oda. C'est un choix étonnant compte tenu du défi qu'impose la représentation de personnages surdimensionnés, dotés de pouvoirs visuellement impressionnants et parfois de caractéristiques animales. Pour autant, la plateforme de SVOD ne se dégonfle pas et proposera bientôt une saison 2 qui aurait des choses très sympas à nous montrer à en croire une récente interview d'un membre de l'équipe.

La saison 2 de One Piece promet du spectacle sur Netflix

Entendu par Gold Derby, le monteur Eric Litman a pu revenir sur la première saison de One Piece version Netflix et aborder des éléments à venir dans la suite. L'une des premières choses qu'il relève, c'est l'enjeu que cela représente de vouloir faire une série « réaliste » et de « créer un monde crédible » avec des personnages aussi hauts en couleur !

Néanmoins, la « collaboration » des monteurs avec les showrunneur et Oda lui-même, ainsi qu'avec le département des effets spéciaux, est vraiment profitable à ses yeux. Ce travail d'équipe est ce qui a permis le rendu que nous connaissons sur la saison 1. Et il n'y a pas de raison que le résultat de la suivante ne soit pas dans sa continuité.

C'est là que le journaliste lui a demandé quel pouvoir Litman aimerait avoir. Or, si le monteur apprécie l'élasticité de Luffy, il semble avoir autre chose en tête... Il se dit en effet très « enthousiaste » pour la saison 2. Apparemment, des « pouvoirs très cool vont se montrer ».

Une annonce de casting récente nous en donne déjà une petite idée avec une membre des Baroque Works dont la présence est maintenant confirmée. Si les autres membres de l'organisation sont bien de la partie, c'est un beau spectacle qui s'annonce !