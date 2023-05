La série One Piece de Netflix se livre et dévoile officiellement le chapeau de paille que portera Luffy dans la série live-action. L'accessoire fait débat au sein de la communauté.

Cela fait de très longs mois que les fans de One Piece attendent la série live-action diffusée par Netflix. Grâce à la collaboration du créateur de l'œuvre originale, Eiichirō Oda, le public espère que l'adaptation produite par Tomorrow Studios et la Shūeisha sera à la hauteur. Pour l'instant, la plateforme de SVOD ne daigne montrer le moindre trailer de son show. Frustrant pour les amoureux de l'univers d'Oda, qui doivent se contenter de quelques fuites, comme celle concernant l'uniforme porté par les membres de la Marine dans la série. Mais bonne nouvelle, One Piece se dévoile enfin un tout petit plus. Cette fois-ci, les images ne proviennent pas de fuites, mais d'une source officielle. Le site de One Piece révèle en image une partie éminemment importante de la tenue de Luffy : son légendaire chapeau de paille. Le rendu de l'accessoire divise déjà la communauté.

Le chapeau de paille de Luffy dans la série One Piece dévoilé

Du 20 mai au 11 juin, se tient un événement pop-up dédié à la série One Piece de Netflix, à Tokyo. À cette occasion, le public peut découvrir des éléments de l'adaptation live-action en avant-première. Le site officiel de One Piece dévoile deux images de ce qui se trouve sur place. Sur une des photos publiées, on aperçoit le drapeau pirate de L'Équipage du Chapeau de Paille. Sur la seconde, apparaît le mythique chapeau de paille dont Luffy ne se sépare jamais dans One Piece.

Un élément essentiel de ce qui constitue le héros créé par Eiichirō Oda, donc. Le site indique que le public pourra découvrir d'autres accessoires utilisés dans la série sur les lieux. La simple révélation du chapeau de paille a suffi à enflammer la communauté. En commentaires du tweet du compte "One Piece Netflix Fan", souvent à l'origine de leaks concernant la série, les aficionados de l'œuvre d'Oda semblent divisés quant au rendu de l'accessoire. Certains trouvent le chapeau particulièrement classe, quand d'autres le comparent à un piètre modèle disponible en magasin...

Au moins, la communauté de One Piece à un sujet sur lequel débattre. À part le casting de la série de Netflix, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent jusqu'à présent. Rappelons que la première saison du show comptera huit épisodes, tournés au Cap, en Afrique du Sud. Matt Owens et Steven Maeda sont les deux showrunners de la série, assistés par Eiichirō Oda en tant que producteur exécutif et consultant. La série, toujours prévue pour 2023, devrait adapter assez fidèlement l'histoire de Luffy, déjà connue de millions de fans à travers le monde.