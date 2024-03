Si vous lisez le manga One Piece, et vous devez être nombreux, alors on a une triste nouvelle à vous annoncer. Il va falloir prendre son mal en patience.

Les lecteurs de One Piece sont actuellement en effervescence devant le manga. La fin de l'arc Egghead se profile, et les enjeux sont au sommet. Dès maintenant, vous pouvez profiter du chapitre 1110 qui réserve son lot de surprises. En particulier pour les fans de Zoro. Donc forcément, on a hâte à la suite, qui ne devrait pas tarder à être victime d'un leak, comme c'est souvent le cas. Et après ça ? Eh bien, c'est là où les choses se corsent. On va peut-être devoir attendre un petit peu avant de pouvoir la lire.

Le manga One Piece en pause ? L'attente va être longue

Cette information nous vient de l'insider PewPiece, bien connu dans la sphère One Piece. Ce dernier nous rapporte que le manga va prendre une « grosse » pause avant de continuer au-delà du chapitre 1111. Combien de temps ça va durer ? Visiblement, trois semaines. En soi, ce n'est pas excessivement long, loin de la même. Néanmoins, les événements en cours sont d'une telle intensité qu'on a déjà du mal à patienter une semaine. Alors imaginez trois. Pourtant, on va devoir se faire une raison, et en même temps, c'est normal.

Eiichiro Oda peut simplement faire une coupure rapide avec son œuvre, ce qui est plutôt logique. Mais il peut y avoir une autre explication. Pour quelques personnes, l'auteur est en train de préparer quelque chose de massif, un gros cliffhanger. Pour l'instant, difficile de se prononcer. D'autant plus qu'on n'a pas eu de confirmation officielle. Qui sait, ça pourrait être démenti. Ou alors, la pause ne sera pas forcément de trois semaines. Bref, on va attendre d'en savoir plus avant d'affirmer quoi que ce soit. En tout cas, pour l'heure, la communauté est assez attristée de la nouvelle.

Sur les réseaux sociaux, les fans de One Piece ne sont pas aux anges. Mais alors, vraiment pas. Ils ne sont pas en colère évidemment, mais plutôt tristes. On peut les comprendre. « Oh non... », « Trois semaines ??? », « C'est trop tôt pour un Poisson d'Avril », « Je vais être malade, trois semaines sans OP ? », peut-on notamment lire sur Twitter. Et là, on ne vous a pris qu'un échantillon. Les réactions sont nombreuses et expriment globalement la même chose : les lecteurs en veulent plus. Voyons le verre à moitié plein, ça permet de créer une anticipation encore plus grande.