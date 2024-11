One Piece fédère plus que jamais. La popularité de la série Netflix n’y est pas étrangère, mais ses lecteurs fidèles sont au taquet à chaque nouveau chapitre. Dernièrement le manga a été en pause pendant deux semaines pour laisser à son créateur le temps de se reposer et d’aller visiter le plateau de l’adaptation au Cap, en Afrique du Sud. Le chapitre 1131 n’a pas déçu, lui qui présageait que l’arc allait bientôt entrer dans le vif du sujet. Seulement voilà, alors que de nouvelles pages étaient attendues cette semaine, il se murmurait que les plans avaient changé en coulisses. Ce sera bien le cas et la mauvaise nouvelle est tombée.

Pas de chapitres One Piece avant deux semaines

Nouveau coup dur pour les inconditionnels du manga. Plus tôt dans la semaine, le site officiel MangaPlus laissait transparaître que le chapitre 1132 de One Piece serait repoussé. Pire encore, que les lecteurs ne découvriraient pas la suite des aventures de Luffy et ses amis à Elbaf avant un bon moment. La Shueisha, maison d’édition, s’était alors refusée à tout commentaire, mais le couperet est tombé. Le dernier Weekly Jump a en effet confirmé qu’il n’y aura pas de chapitre de One Piece dans le prochain numéro et que le manga sera soudainement en pause pendant deux semaines. Comme beaucoup de lecteurs le craignaient, les soucis de santé d’Eiichiro Oda sont en cause, sans que l’on en sache plus. Le mangaka pourrait avoir laissé un mot à ses fans dans le magazine, mais il faudra attendre sa parution pour, on l'espère, avoir des nouvelles plus rassurantes.

Le chapitre 1132 de One Piece devrait donc officiellement paraître le 1er décembre 2024, avec évidemment les spoilers qui feront le tour de la Toile quelques jours avant. Ce n’est pas la première ni la dernière fois que le manga est en pause, mais il est assez rare que ces temps de repos du mangaka ne soient pas planifiés bien en amont, laissant sous-entendre une dégradation soudaine de la santé du créateur de l'œuvre. La communauté, elle, manifeste toujours autant son soutien à son artiste favori, lui souhaitant un bon et prompt rétablissement.

