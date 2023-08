One Piece s'apprête à connaître un gain de popularité en se laissant découvrir par le grand public grâce à la série Netflix. Pendant ce temps le manga suit son cours et le chapitre 1091 est déjà victime de leaks.

Triple dose de One Piece cette semaine. Ce jeudi 31 août marquera l’arrivée de la série en live-action de Netflix. Une adaptation particulièrement attendue au tournant tant elle cristallise un rêve de longue date de son auteur, Eiichiro Oda. Les habitués auront quant à eux la suite du combat entre Kaido et Luffy avec le prochain épisode de l’anime quand les lecteurs assidus prendront de l’avance sur tout le monde en découvrant la suite de l’arc de l’île d’Egg Head. Justement, des premiers leaks du chapitre 1091 de One Piece sont tombés, laissant entrevoir deux combats particulièrement anticipés par la communauté. Petite mise en garde obligatoire, les lignes qui suivent vont donc évoquer ouvertement les spoilers en question. Vous êtes prévenus.

Premiers leaks pour le chapitre 1091 de One Piece

Eiichiro Oda régale son lectorat après la longue pause du manga. La publication de l'œuvre avait été mise à l’arrêt pendant quatre longues semaines suite à une opération de son auteur. A son retour, le créateur de One Piece a sorti l’artillerie lourde grâce à des chapitres de grande qualité. Après plusieurs mois à découvrir ce qui se passe dans le reste du monde, le manga se rencontre à nouveau sur l’équipage au Chapeau de Paille. Nous avions quitté Luffy et son équipe alors que Kizaru avait infiltré l’île d’Egg Head. C’est alors toute une communauté qui s’est mise à rêver d’un affrontement entre le capitaine des pirates et l’amiral de la Marine. Bonne nouvelle, les premiers leaks du chapitre 1091 de One Piece vont dans ce sens.

Intitulé « Sentomaru », le chapitre devrait donc en dévoiler davantage sur le garde du corps de Vegapunk, en plus de proposer une couverture en couleur où l’équipage au Chapeau de Paille déguste de la pizza. Malheureusement, la vedette du chapitre aura été mise KO par son ancien ami : Kizaru. Sentomaru a été battu, sans qu’on ne sache pour le moment dans quel état il a été laissé. Pendant ce temps, Lucci tente d'assassiner Vegapunk sans pour autant entrer dans sa forme éveillée. Zoro l’en empêche et un combat entre les deux commence. Ce sera donc Luffy qui aura l’honneur d’affronter Kizaru.

Deux combats attendus, d'autres leaks à venir

Les leaks du chapitre 1091 de One Piece ne détaillent pas précisément l’étendue de leur combat. On sait seulement que Luffy n’est pas dans sa forme Gear 5, mais qu’il parvient tout de même à envoyer frapper l’utilisateur du Fruit de la Lumière qui ne semble en revanche n’avoir aucun mal à bloquer son attaque. Pendant ce temps, Franky, Bonney et Lilith se sont rendus au quai pour défendre le Sunny et le Vega Force 1 afin de sécuriser leur fuite de l’île. Protéger de qui de quoi ? C’est là toute la question. Ce sont pour l’heure les seules informations qui ont été dévoilées sur ce chapitre. On devrait en revanche en avoir davantage dans les heures qui viennent. On ne manquera pas de mettre cet article à jour, donc soyez aux aguets.