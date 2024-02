Que vous soyez un fan de One Piece, Berserk ou Dragon Ball en manga, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Elle va faire mal à votre portefeuille.

Est-ce que ça vous arrive de lire des mangas ? Si vous êtes fan de One Piece, par exemple, vous avez déjà peut-être acheté un tome dans une librairie. Dans tous les cas, ça coûte un certain prix, et ce n'est pas toujours donné. Le problème, c'est qu'il va maintenant falloir se préparer à débourser encore plus d'argent pour obtenir les mangas d'une certaine maison d'édition. Il va sans dire que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en l'occurrence, c'est une décision nécessaire.

Les mangas de chez Glénat, comme One Piece, vont coûter plus cher

En effet, l'augmentation des coûts de fabrication commence à être vraiment problématique. En conséquence, Glénat va être obligé de faire passer le prix de ses mangas de 6.99€ à 7,20€. Le changement aura lieu à partir du 1er juillet prochain, et il concernera de nombreuses œuvres. On pense notamment à Berserk, Bleach, Dr. Stone, Sakamoto Days ou encore One Piece. Alors oui, ça va faire mal à la carte bleue, mais les raisons sont tout à fait compréhensibles. Malheureusement, ça n'enlève rien au fait que ça va devenir moins abordable.

En vérité, les choses avaient déjà commencé à bouger du côté de chez Glénat en janvier 2023. L'éditeur avait augmenté ses codes GL10 de 9 centimes, dans le but de revenir à des coûts normaux de fabrication. Cependant, ça n'a pas suffi, ce qui a directement conduit à la situation à laquelle on fait face. C'est donc un triste jour pour les lecteurs de mangas comme One Piece ou Shangri La frontier, pour ne citer qu'eux. En espérant que ça ne continue pas à grimper dans le futur. C'est une possibilité qui est effrayante pour plus d'une personne.

Une partie des œuvres touchées

Ci-dessous, on va vous mettre une partie de la liste des mangas qui vont être touchés par cette augmentation. Vous allez voir, il y en a beaucoup, dont des séries (comme One Piece) qui se poursuivent encore aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est nécessaire, et que c'est le seul et unique moyen pour Glénat de garder ces titres au sein de son catalogue. L'autre option, c'était l'arrêt de commercialisation, un sort beaucoup moins réjouissant qu'un tarif plus onéreux. On verra bien comment les fans vont digérer la nouvelle.