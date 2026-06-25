Ces derniers jours, les fans de One Piece font face à un raz-de-marée d'annonces, dont pas mal de surprises. Après nous avoir donné rendez-vous ce soir, Toei lève le voile sur une nouveauté.

Décidément, on nage sous les annonces en matière de manga et d'anime ces derniers jours. Dans le lot, l'œuvre-fleuve d'Eiichirō Oda n'a pas fait de la figuration. Alors que le chapitre 1186 sortira ce week-end, la série principale a donné de ses nouvelles, prenant une pause de trois mois qui sera palliée par le spin-off One Piece Heroines. Mais ce n'était que le début des surprises et on est sûr que vous ne vous attendiez pas à celle tombée ce soir. Ça va particulièrement plaire aux fans français

Les personnages de One Piece arrivent en France (presque) pour de vrai

Quand la Toei teasé hier une annonce devant avoir lieu ce soir, les spéculations allaient bon train. D'abord, on se demandait si cela concernerait la collection de vêtements en partenariat avec le team esport G2, elle aussi dévoilée aujourd'hui. Puis, dans les commentaires de post donnant rendez-vous à 20 heures ce jeudi 25 juin, certains commençaient à espérer qu'un nouveau film soit présenté. Mais non, le studio avait tout autre chose en tête pour One Piece et ça concerne tout spécialement les fans français.

Dès demain, le Musée Grévin, spécialisé dans les recréation en cire de personnalités, ouvrira une nouvelle exposition One Piece. Dix statues des personnages du manga ont été installées dans un espace de 80 m² qui leur est réservé. Vous trouverez ainsi Luffy et ses amis en train de prendre un bon repas, n'attendant que vous pour partager ce moment convivial et prendre des photos.

La Toei et le Musée Grévin se sont ainsi associés pour produire ces 10 statues représentatives de One Piece au Japon pour ensuite les emmener en France. L'opération a été un défi logistique, puisqu'il fallait garder chez reproduction en parfait état. Or, si vous connaissez l'œuvre d'Oda, vous savez que certaines dépassent les proportions humaines normales !

Mais tout cela, vous le découvrirez à partir du 26 juin 2026, au Musée Grévin situé au 10 boulevard Montmartre à Paris. Qui plus est, si vous faites partie des 50 000 premiers visiteurs, vous recevrez une carte du TCG One Piece, la OP13-001 Monkey D. Luffy avec une illustration exclusive. Des produits dérivés spécialement fabriqués pour l'exposition sont aussi en vente sur place.