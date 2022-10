Dragon Ball ? One Piece ? Selon vous quel est l'animé le plus populaire au monde ? Réponse dans cette carte qui donne un résultat pays par pays.

Si vous avez envie de connaitre l'animé le plus populaire au monde sachez qu'une carte nous apporte un très bon indice. Dans le top on note entre autre One Piece, Naruto, Pokémon et Dragon Ball. Il fallait s'en douter mais c'est tout de même très impressionnant avec la carte devant les yeux.. Voilà ce que l'on peut vous en dire :

C'est l'heure du duel : Dragon Ball vs One Piece vs Naruto vs Pokémon

Voici tout d'abord le compte Twitter qui donne l'information, un certain Medianimes :

Il est intéressant de voir que dans la grande majorités des pays de l'Occident c'est Pokémon qui remporte haut la main la bataille. Sauf en France, où comme au Japon c'est One Piece qui semble faire le plus d'émules. Naruto garde aussi une bonne place avec une grosse présence en Afrique continentale et dans toute l'Europe de l'Est ainsi qu'une bonne partie de l'Amérique du Sud. Dragon Ball, bon dernier, est lui très populaire dans quelques pays d'Afrique et d'Amérique du sud.

Ce taux de popularité est calculé grâce aux top 4 des recherches par pays selon Google Trends dans les 12 derniers mois. Cela ne veut pas dire que toute la France préfère One Pice et que Dragon Ball n'est pas apprécié chez nous. Il s'agit surtout d'un bon indicateur.

En prenant en compte cela, One Piece est surement le manga le plus populaire au monde grâce à sa population : Afrique du Nord + France + Chine + Japon + une très grande partie de l'Asie.

Le compter Twitter précise d'ailleurs à ce sujet :