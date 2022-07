Toutes les bonnes choses ont une fin. Et on sait désormais à-peu-près quand celle de One Piece arrivera. Rassurez-vous, il reste encore du temps avant que Luffy ne raccroche son chapeau de paille.

Le compte à rebours est enclenché. On le sait maintenant, One Piece entame ses arcs finaux après 25 ans de bons et loyaux services. Mais quand la fin arrivera-t-elle exactement ? Le créateur du manga répond.

Quand arrivera la fin de One Piece ?

Après deux décennies d'aventures aussi incroyables qu'émouvantes, Luffy et son équipage sont prêts à amarrer vers leur destination finale. Le manga aux quelques 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde a repris après un mois de pause avec un chapitre qui annonce clairement que les choses sérieuses vont commencer. Mais quand pourrons-nous lire la fin de One Piece ? On a enfin un élément de réponse.

Dans une interview aux côtés de Gōshō Aoyama, le mangaka de Detective Conan, le créateur Eiichiro Oda a révélé l’information que beaucoup attendaient. Selon lui, l’arc ultime de son manga va demander beaucoup de temps. De fait, il se fixe pour objectif de dévoiler la fin de One Piece d’ici trois ans, soit en 2025. Évidemment, rien n’est gravé dans le marbre d’autant que le mangaka avoue lui-même avoir souvent été à côté de la plaque quant à ses propres prédictions. Une choses est certaine, les fans vont encore pouvoir voyager quelques années aux côtés des Mugiwara. Et le créateur est formel : vous n’êtes pas prêts pour ce qui vous attend.