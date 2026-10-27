Disponible depuis presque un mois, l’édition collector du tome 113 de One Piece spécialement conçue pour les fans français est de retour en stock. Voici où l'acheter au meilleur prix.

Le manga One Piece reprendra officiellement du service cette semaine. Alors que l’Arc d’Elbaf semble enfin approcher doucement de son point culminant, les lecteurs français qui préfèrent se tenir à la parution des tomes plutôt qu’aux scans peuvent enfin découvrir la suite de l’histoire de l’île des géants. Le tome 113 de One Piece est en effet disponible depuis plusieurs semaines et si son édition collector est parfois en rupture de stock, elle est de nouveau disponible. Attention, il pourrait ne pas y en avoir pour tout le monde.

Le collector du tome 113 de One Piece de retour en stock







Depuis la fin septembre, le tome 113 est ainsi disponible partout en France. Fidèle à ses traditions, Glénat a confectionné une édition collector pour ceux qui aiment décorer leurs étagères à l’image de l’Équipage au Chapeau de Paille. Comme souvent avec l’éditeur français, le rapport qualité-prix est au rendez-vous. L’édition collector du tome 113 de One Piece contient en effet un coffre au trésor renfermant un journal de bord, 3 ex-libris, 14 intercalaires de bibliothèque ainsi qu’une pochette pour transporter ses mangas partout. Pour seulement 25€, difficile de faire la fine bouche.

La plupart des fans français ont en tout cas déjà mis la main dessus, en attestent les ruptures de stock fréquentes. Bonne nouvelle, alors que certains vont commencer à se pencher sur les cadeaux de Noël, l’édition collector du tome 113 de One Piece est de nouveau disponible chez les revendeurs principaux. Voici les meilleures offres disponibles :

Leclerc à 23,75€ (avec le retrait en magasin)

Fnac à 23,75€ (avec le retrait en magasin)

Amazon à 25€

Cultura à 25€

Le contenu de l'édition collector du tome 113 de One Piece

Le tome 113 avec jaquette alternative réversible

Une mini silhouette de Luffy

Un journal de bord

14 intercalaires de bibliothèque

3 ex-libris

Une pochette de transport pour mangas

Un coffre au trésor

La liste des chapitres inclus dans le tome 113