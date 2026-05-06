L’actualité autour de One Piece s’annonce bien remplie cette semaine. Ce mardi 5 avril 2026, pour l’anniversaire de Monkey D. Luffy, Netflix s’est enfin décidé à communiquer une information concrète autour de The One Piece. Le remake de l’anime, confié à WIT Studio (l’Attaques des Titans, Spy x Family), lèvera ainsi l’ancre à partir de février 2027 pour sept épisodes couvrant jusqu’à la rencontre entre le Chapeau de Paille et son futur cuisinier. Côté manga, après une pause imposée par la Golden Week, grosse semaine de jours fériés au Japon, Eiichiro Oda reprendra du service cette semaine dans les pages du Weekly Shonen Jump. Comme toujours, le chapitre 1182 de One Piece est victime de leaks avant même sa parution.

Premiers leaks pour le chapitre 1182 de One Piece

Le combat opposant Loki à Imu reprendra de plus belle, sans surprise. Mais avant que ces deux forces de la nature ne croisent le fer, Sanji et Zoro se relèvent. Sévèrement amochés, oui, mais loin d’avoir rendu les armes. Place ensuite à l’affrontement titanesque qui se joue à Elbaf. Loki donne tout ce qu’il a en combinant une attaque foudroyante à la glace de Ragnir et en enchaînant différents coups, sans doute avec l’énergie du désespoir. Rien n’y fait, Imu ne bronche pas et les bloque toutes avec des boules de feu. Le chapitre 1182 de One Piece s’attardera ensuite sur Sommers et Kilingham. Ressuscités par leur souverain, les deux compères sont désormais plus forts que jamais. Sommers, par exemple, est maintenant capable de porter un énorme bateau sur son dos comme s’il s’agissait d’un sac à dos.

Malgré leurs capacités physiques accrues, leur plan de départ reste le même : kidnapper les enfants d’Elbaf. Kilingham entreprend alors de créer « sa plus grande création » à ce jour en matérialisant l’un de ses propres cauchemars, Zaza la déesse de la pluie. Une entité que le Gouvernement Mondial craint plus que tout. Le chapitre 1182 de One Piece précise qu’elle possède une puissance telle qu’elle pourrait facilement engloutir tout un village sans effort. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu pour ces deux agents du Gouvernement Mondial. Zoro et Sanji, remis sur pied, se tiennent prêts à livrer leur combat final contre eux. La suite au chapitre 1183 de One Piece, qui ne sera pas publié la semaine prochaine, le manga étant en pause.

Sommers dans un des chapitres précédents.

Source : Worstgen