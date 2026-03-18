Les lecteurs du manga ont fait une petite escale sur Netflix ces derniers jours. L’ensemble des épisodes de la saison 2 de One Piece sont maintenant disponibles et le géant de la SVOD a de nouveau confirmé le succès de son adaptation. Mais il faudra s’armer de patience avant de découvrir Luffy et le reste de son équipage, désormais élargi, partir sauver le royaume d’Alabasta en compagnie de sa princesse. En attendant, les fans de la première heure se tournent vers le présent, et par conséquent les nouvelles pages de One Piece. Justement, le chapitre 1177 a leaké et il risque de vous donner des frissons.

Le chapitre 1177 de One Piece a déjà leaké

La saison 2 de One Piece aura servi de sacrée piqûre de rappel aux fans les plus historiques de la licence. Les Mugiwara ont en effet fait la rencontre de leurs deux premiers géants dans la série live-action, nous rappelant la promesse qu'Usopp s'était faite : devenir un guerrier digne de ceux d'Elbaf. Et si le sniper se distingue surtout par sa couardise, le chapitre 1177 de One Piece va lui donner l'occasion de prouver sa valeur. Le manga reprend là où il s'était arrêté. Zoro et son groupe lancent des attaques simultanées sur l'armée de Dr Giant, pendant que Chopper, en Monster Point, rejoint la bataille et force l'antagoniste à revenir sous sa forme initiale. De son côté, le groupe de Sanji parvient à contenir Killingham, le cuistot confiant sa tête à Jinbe et ses jambes à Franky. Le captif hurle, incapable de se régénérer.

Puis vient la grande révélation du chapitre 1177 de One Piece : Usopp laisse parler ses convictions. Le sniper rejoint Brook dans son combat contre Imu, furieux. Il se relève et hurle contre le dirigeant du monde qu'Elbaf est la terre des guerriers et que s'en prendre à eux de cette façon est d'une lâcheté sans nom. « Tu devrais te battre avec tes propres mains », lui crie-t-il, avant de lancer une attaque explosive. Imu l'esquive et se retrouve face à lui, alors que l'explosion frappe tous ceux aux alentours, sauf Usopp et Brook, inconscients au sol.

À la fin du chapitre 1177 de One Piece, Luffy arrive et découvre ses deux camarades à terre et enrage. « Nika et Nidhögg. Choisissez soit d'abandonner, soit de mourir. Ce combat va diviser le monde », lâche Imu. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas patienter avant de découvrir cette confrontation. Le manga One Piece ne sera en effet pas en pause la semaine prochaine.

Source : Pew