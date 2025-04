Les semaines s’enchaînent et les chapitres avec pour les fans de One Piece. Depuis sa convalescence, Eiichiro Oda est loin de chômer et le manga a repris un rythme régulier. Les lecteurs peuvent donc continuer de découvrir la suite des aventures de Luffy et ses camarades, qui ont désormais atterri dans un lieu qu’on attendait depuis des décennies : Elbaf. L’arc de l’île au Géant entre peu à peu dans le vif du sujet et promet de l'action à n’en plus revendre prochainement. A quoi s’attendre pour le chapitre 1145 de One Piece ? Comme à chaque fois il a leaké. On rappelle si besoin est que les lignes ci-dessous vont discuter allègrement des spoilers, donc vous êtes prévenus.

Voici les spoilers du chapitre 1145 de One Piece

Pour les intéressés déjà, le prochain numéro du Weekly Jump proposera à la fois une couverture en couleur et une autre régulière qui montera Ulti enlaçant Page One après que Yamato les ait sauvés. Mais trêve de bavardages il est temps de rentrer dans le vif du sujet : les leaks du chapitre 1145 de One Piece. Il débute avec les pirates de Colon qui s’alignent avec le groupe de Robin. Le change rapidement de point de vue pour se concentrer sur ce qu’il se passe sous l’île des géants. Loki partage des informations secrètes à Luffy et sa troupe et elles concernent les Chevaliers Divins. Il refuse en revanche de divulguer quoi que ce soit au sujet de Shanks, estimant que Luffy n’a pas encore réellement gagné sa propre liberté.

Le chapitre 1145 de One Piece laisse alors place à un flashback où l’on voit la rencontre d’un jeune Loki et de Xebec. L’enfant lui demande alors de rejoindre son équipage, ce que Xebec, dont l’apparence reste secrète, refuse sans autre forme de procès. Un rejet qui aura du mal à passer pour Loki, qui a alors décidé de l’affronter en duel, et vous vous en doutez, ça s’est mal terminé pour lui. Notez qu’on apercevra Barbe Blanche en arrière-plan pendant ce flashback. Ce chapitre 1145 de One Piece nous apprend alors que Loki vouait une admiration pour Xebec similaire à celle de Luffy pour Shanks, et il voulait grandir et devenir plus fort pour rejoindre l’équipage de Rocks.

Loki dans le manga One Piece ©Eiichiro Oda

Pas de chapitre la semaine prochaine

Retour dans le présent, où Luffy donne de la viande à Loki afin qu’il se remette sur pied. Ça marche un peu, mais pas trop. Pendant ce temps-là, Jinbei éteint le feu causé par ce dernier. Le chapitre 1145 de One Piece se termine avec Gunko, qui apparaîtra sur le bateau de Svar et qui fera face aux pirates de Colon. Il faudra s’armer d’un peu plus de patience pour découvrir la suite, puisque le manga sera en pause la semaine prochaine.

Source : Pew