Comme chaque semaine, le chapitre 1099 de One Piece est victime de leaks. Nous avons enfin le résumé complet de ce qu’il contient et il répond enfin à une question que beaucoup se posaient.

Alors que la saison 2 de la série One Piece de Netflix devrait reprendre le cours de sa production suite à la fin de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, le manga continue son petit bonhomme de chemin. Les derniers chapitres ont délaissé quelque peu Luffy et son équipage pour faire la lumière sur un personnage qui était entouré de beaucoup de mystère : Kuma. Les pages précédemment publiées débutaient également l’origin story de Bonney et le chapitre 1099 de One Piece va poursuivre sur cette lancée. Comme à chaque fois, son contenu a leaké quelques jours avant sa diffusion officielle. On rappelle comme toujours que les lignes qui suivent vont spoiler ouvertement les derniers événements du manga et ceux à venir dans le prochain chapitre. Vous êtes avertis.

Résumé du chapitre 1099 de One Piece

Le chapitre 1099 de One Piece reprend donc là où les événements s’étaient arrêtés. Il commence en fanfare avec le retour du roi déchu de l’île Sorbet : Bekori. Ayant désormais acquis le soutien du Gouvernement Mondial en tant que roi légitime du pays, il débarque avec toute une armada de Marines. Il en faudrait plus pour arrêter Kuma, qui détruit leur flotte d’un revers de main et devient le Roi “officiel” de l’île à la demande du peuple. En réalité, il n’est roi que de nom, car officieusement, c’est une autre personne qui gère l’île Sorbet. Son nom n’a pas encore été divulgué. Le chapitre 1099 de One Piece montrera également enfin comment Bonney a accidentellement mangé le fruit Toshi Toshi, mais les leaks ne fournissent aucun détail supplémentaire.

Bekori survit encore et décide de répandre la rumeur : le roi Kuma serait un tyran. Visiblement peu rassasié de sa défaite écrasante, il tente encore d’attaquer l’île et se fait laminer comme pas deux par Kuma. Suite à cet événement, le Révolutionnaire décide de former son propre équipage pirate, et l’épithète “tyran” lui colle encore à la peau. Peu de temps après, Dragon lui révèle la position de Vegapunk, qui se trouve être l’île d’Egghead.

Rencontre avec Vegapunk

Le chapitre 1099 de One Piece révèle que Kuma s’y est rendu en compagnie de Bonney et a accepté d’être le cobaye du scientifique pour son projet de clones à une condition : qu’il soigne sa fille gratuitement. Celui qui se fait désormais appeler le tyran a lui-même choisi le nom de cette initiative : Pacifista, lui qui est un fervent défenseur de la paix. Pendant ce temps, le Doyen Saturn épie la conversation… et ainsi se termine le chapitre 1099 de One Piece. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre deux semaines pour découvrir la suite : il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.

Le chapitre 1100 de One Piece est particulièrement attendu au tournant, l’auteur aimant mettre les bouchées doubles à chaque centaine. Oda a enfin répondu à deux questions que tout le monde se posaient : pourquoi Kuma avait écopé du titre de Roi tyran en étant pacifiste, et pourquoi il avait accepté d'être cloné. Celle qui brûle toutes les lèvres maintenant, c'est pourquoi il a complètement supprimé sa conscience. Et cette révélation risque bien d'arriver la semaine prochaine.