Il n’a jamais été aussi bon d’être fan de One Piece. Alors que le tome 105 est disponible depuis quelques jours, les fidèles de l’anime ont enfin pu découvrir la nouvelle transformation de Luffy. L’arc de Wano touche enfin à sa fin et sera bouclé dans quelques épisodes. Naturellement les connaisseurs se demandaient si la suite des aventures de l’équipage au Chapeau de Paille allait se poursuivre directement ou non sur petit écran. La question se posait d’autant plus qu’une rumeur, assez peu crédible certes, laissait entendre que l’anime de One Piece pourrait être mis en pause prochainement. On a des nouvelles rassurantes pour eux.

Une pause après l'arc de Wano pour l'anime One Piece ?

C’était l’un des événements de l’été. Si certains attendaient au tournant la première saison de la série One Piece par Netflix, les fans de la première heure trépignaient d’impatience à l’idée de découvrir la transformation de Luffy en Gears 5 dans l’anime. Ils n’ont pas été déçus, enfin une grande majorité d’autres ayant du mal à se faire à l’aspect cartoon et décalé de ce combat si sérieux. Les épisodes s'enchaînent et l’arc de Wano approche doucement de sa conclusion. On apprend ainsi qu’après la diffusion des 1079 à 1081 qui se focaliseront sur l’après-combat des Mugiwara et l’attaque d’une nouvelle figure de la Marine, l’anime de One Piece ne sera pas en pause, c'est officiel.

Au contraire, l’arc d’Egg Head débutera dès l’épisode 1085. Bonne nouvelle donc, il n’y aura donc aucun filler après l’arc de Wano. Les fans de l’anime n’auront donc pas à se coltiner un arc annexe et non officiel uniquement créé pour donner le temps au manga d’avancer suffisamment avant d’attaquer les chapitres suivants. Tout s’enchaînera pour l’anime semble-t-il. L'apparition d’un Yonko sera visiblement avancée, tout comme son combat contre l’un des membres de la Pire Génération. On garde les noms secrets pour conserver un peu de surprise pour celles et ceux qui ne suivent que l’anime de One Piece, mais sachez que cet affrontement n’arrive normalement qu'après le début de l’arc d’Egg Head.

Les producteurs de la série pourraient donc s’attarder sur les événements mondiaux avant de montrer la suite des aventures de Luffy et ses camarades. Ceci n’est qu’une hypothèse basée sur le titre des prochains épisodes, mais si tel est le cas, les spectateurs peuvent s’attendre à quelques rebondissements qui avaient eu leur petit effet sur les lecteurs du manga. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour avoir le fin mot de l’histoire.