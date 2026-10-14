L’arc d’Elbaf atteint enfin son paroxysme. Après deux ans, de belles retrouvailles, des flashbacks et des révélations en tout genre, l’action s’est enfin mise en place sur l’île des géants, avec, comme toujours, les trois grands affrontements pour le trio Luffy, Zoro et Sanji. Après l’épéiste, c’est au tour du cuisinier attitré de l’Équipage au Chapeau de Paille d’être sous le feu des projecteurs. Le chapitre 1196 de One Piece poursuivra bien donc son combat selon les premiers leaks qui sont tombés. On vous résume tout ça.

Premiers leaks pour le chapitre 1196 de One Piece

Sans surprise, le chapitre reprend exactement là où l’action s’était arrêtée précédemment. Le combat entre Sanji et Killingham continue de faire rage. L’adversaire du cuistot invoque son pire cauchemar, qui n’est autre qu'Ivankov. Killingham fusionne avec la matérialisation de ce cauchemar qui prend alors la forme du corps de Kirin, avec la tête d’Ivankov. Le chapitre 1196 de One Piece continue ensuite sur un flashback au Royaume de Kamabakka, quand Sanji y était coincé pendant deux ans. Il se rappelle que sa mentor lui avait dit qu’il avait toujours manqué d’amour propre, faisant écho avec la grande faiblesse à laquelle elle faisait allusion dans le chapitre précédent.

Le chapitre 1196 de One Piece revient ensuite au présent. Sanji a alors une révélation, encore non expliquée dans ces premiers leaks. Elle est en tout cas suffisamment impactante pour que le cauchemar d’Ivankov disparaisse, purement et simplement. Dans sa plus grande tradition, Sanji allume ensuite une cigarette et s’adresse à son adversaire : « Je te l’ai déjà dit, t’as vraiment trop le melon, tête de cheval ».

Sanji, dans le chapitre 1195 de One Piece ©WSJ

Comme cela avait leaké, il y aura bien une pause d’une semaine. Le chapitre 1197 paraîtra ainsi le 1er novembre 2026 sur les plateformes légales. Quant au chapitre 1996 de One Piece, il sera disponible officiellement le dimanche 18 octobre 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Comme toujours, les scans seront publiés le même jour à 17h00 sur la plateforme MANGA Plus, qui permet de lire légalement et gratuitement les nouveautés en français.

Source : Pew