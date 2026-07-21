Les lecteurs du manga One Piece doivent malheureusement faire face à cette habituelle mauvaise nouvelle quant à la publication d'un futur chapitre. On sait quand aura lieu la prochaine pause.

Le retour de One Piece dans le Weekly Shonen Jump ne sera pas encore pour tout de suite. Déjà la semaine dernière, les fans n'ont pas pu lire le chapitre 1189 en raison de la pause mensuelle de l'auteur, Eiichiro Oda. Or, la prochaine pause arrivera bien plus vite qu'on ne le pensait. Les plus impatients devront attendre pour le chapitre 1190. La question qui se pose alors est : jusqu'à quand ?

One Piece prolonge sa pause d'une semaine

Le public s'est habitué au nouveau rythme de publication de One Piece. Il est maintenant connu que les chapitres sortent à raison de trois semaines d'affilée dans le magazine de pré-publication. Puis, pour préserver la santé d'Oda, celui-ci a droit à une pause bien méritée. C'est pourquoi le chapitre 1189 arrive cette semaine et non la précédente.

Cependant, le chapitre 1190 de One Piece, lui, n'arrivera pas tout de suite. En effet, nous avons appris hier soir que le manga entrerait de nouveau en pause la semaine prochaine. Les raisons n'ont pas été précisées explicitement. Toutefois, il se pourrait qu'Oda sensei ait besoin d'un peu plus de temps pour prendre soin de sa santé. La suite du manga va donc mettre un peu plus de temps que prévu à sortir.

© Eiichiro Oda.

Quand sortira le chapitre 1190 d'OP ?

Il y a deux semaines nous découvrions le chapitre 1188. Ce dimanche, c'est le chapitre 1189 qui sortira, avec des leaks attendus dans les prochaines heures. Mais ensuite, les lecteurs n'auront pas de nouvelles pages à lire la semaine prochaine. Par conséquent, le retour de One Piece devrait se jouer la semaine suivante avec le chapitre 1190. Cela nous renvoie donc directement au mois d'août pour lire le chapitre 1190 :

Quelle date de sortie ? Le 6 août 2026

Le 6 août 2026 Où le lire ? Sur Manga Plus en France