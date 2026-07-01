Pas de repos pour les braves. Si Eiichiro Oda s’accorde régulièrement quelques pauses ponctuelles afin de se préserver d’un rythme de travail notoirement éprouvant, l’auteur ne semble pas prendre de congés estivaux cette fois-ci. Une politique encouragée par le Weekly Shonen Jump, de plus en plus attentif à la santé de ses mangakas après les nombreux problèmes rencontrés par plusieurs figures importantes du magazine. Là où d’autres séries, dont Kagurabachi interrompu jusqu'au mois d’août, s’accordent une pause, One Piece poursuit, pour l’instant, pas de pause estivale à l’horizon pour Oda et les Mugiwara. Le chapitre 1187 de One Piece est ainsi attendu dans le prochain numéro du Weekly Shonen Jump et, comme toujours, il a déjà leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1187 de One Piece

Le combat acharné contre Imu reprend de plus belle. Après plusieurs chapitres consacrés au passé de Brook et de son ancienne mentor, le chapitre 1187 de One Piece reprend là où les précédents affrontements s’étaient arrêtés. Pris pour cible, Imu contre-attaque immédiatement en déchaînant une énergie démoniaque émanant de ses deux mains contre Luffy et Loki. Le géant est emprisonné dans un bloc de glace indestructible, mais il parvient à s’en libérer grâce à son marteau, qui réussit à le fondre. Un sursis de courte durée puisque Imu ne lui laisse aucun répit. Il matérialise en effet une flamme douée de parole sur la poitrine de Loki avant de canaliser une immense aura dans son épée. L’attaque, baptisée Stigma, transperce le géant exactement là où la marque était apparue. Le chapitre 1187 de One Piece enchaîne ensuite avec les duels de Zoro et Sanji, respectivement contre Sommers et Killingham.

Sanji se remémore alors une discussion avec Scopper Gaban, qui lui avait affirmé qu’il avait les qualités d’un utilisateur du Haki des Rois. « Deviens un roi, si tu veux vraiment que Luffy devienne le Roi des Pirates », lui avait alors conseillé l’ancien membre de l’équipage de Gol D. Roger. A la fin du chapitre 1187 de One Piece, Luffy passe à l’offensive. Le capitaine des Chapeaux de Paille apparaît alors face à Imu sous sa forme Gear 5. En le voyant, le maître du Gouvernement Mondial ne peut s’empêcher de lâcher : « Alors, tu te montres enfin… Joy Boy ».

Une remarque à laquelle Luffy répond aussitôt avec la désinvolture qu’on lui connaît : « Arrête de m’appeler par un autre nom. Mon nom est Luffy, celui qui deviendra le Roi des Pirates ! ». Le chapitre 1187 de One Piece se conclut sur l’annonce du duel attendu depuis plusieurs mois : « Saint Nerona Imu VS Monkey D. Luffy ». Bonne nouvelle, la suite paraîtra dès la semaine prochaine, le manga ne marquant pas de pause.

Planche du chapitre 1186 de One Piece

Source : Pew