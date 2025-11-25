Pas de pause pour One Piece, le manga reviendra cette semaine avec le chapitre 1167 et il se trouve que son contenu a déjà leaké. Découvrez ce qui vous attend.

Des pages qui vous resteront en mémoire. Le chapitre 1167 de One Piece sortira dès le week-end prochain. Les fans seront ravis de retrouver enfin la suite dans cette aventure qui connaît de gros rebondissements depuis quelques mois. Continuant d'explorer les dessous d'événements passés d'une importance capitale, la suite du manga est très prometteuse comme le suggère les leaks.

One Piece 1167 place le Gouvernement Mondial au cœur de l'intrigue

Après la conclusion des événements de God Valley dans le chapitre 1166, One Piece poursuit son flashback avec de nouvelles révélations de taille. Intitulé « Le Fils d'Ida », il s'ouvre le personnage d'Harald. On comprend enfin mieux comment feu le roi d'Erbaf est devenu mercenaire pour le Gouvernement Mondial. Sa mission était de chasser des pirates pour son compte.

L'auteur Eiichiro Oda choisit ce moment pour détailler davantage le fonctionnement du Gouvernement Mondial de One Piece. Harald avait écopé du rôle de « God's Blade » (« lame divine ») pour l'organisation, à l'instar de Gunko. Il s'agit en fait du rang le plus bas parmi les trois qui la composent. Plus tard, Shanks est venu à sa rencontre quelque temps après qu'il a libéré Fisher Tiger. À l'époque, le pirate dissimulait son œil gauche sous un cache-œil, suggérant que sa célèbre balafre est alors récente. Il était alors à la recherche d'informations à propos de Mary Geoise et du Gouvernement Mondial.

La suite du manga se concentre sur l'histoire de Loki. D'abord, nous prenons connaissance de l'empoisonnement d'Ida, mère d'Hajrudin, par quelqu'un venant du village natal d'Estrid, mère du Prince de la Malédiction. Cela rend ce dernier fou de rage, si bien qu'il lance une vendetta sur la bourgade, annonçant qu'« Ida est sa seule mère ». Clairement, ça va saigner dans les prochains chapitres de One Piece.

Loki dans un précédent chapitre de One Piece. © Eiichirō Oda.

Où lire les scans du manga gratuitement ?

One Piece fera donc son retour ce dimanche 30 novembre 2025. Comme les précédents, le chapitre 1167 sera mis en ligne à 16 heures, et en français qui plus est, sur la plateforme officielle MANGA Plus. Vous pourrez consulter les scans gratuitement dans leur intégralité pour une durée de trois semaines.

Aussi, une bonne nouvelle accompagne les leaks du chapitre 1167. Les fans seront heureux d'apprendre que le manga ne connaîtra pas de pause dans l'immédiat. Cela veut dire que vous retrouverez One Piece la semaine prochaine.