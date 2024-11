Le chapitre 1132 de One Piece a fuité en ligne, on a déjà une petite idée de ce qu'il contiendra... Visiblement, ça ne laissera pas les Mugiwara indemnes.

Ça redémarre du côté de One Piece ! Hier, nous avons le plaisir de découvrir qu'Eiichiro Oda s'était rendu en Afrique du Sud, sur le tournage de la saison 2 de la série Netflix. Voilà qui indique qu'il a recouvré la santé. Et ce n'est pas le manga qui nous fera mentir. Un nouveau chapitre, le 1132e, arrive comme prévu. Or, vous vous en doutez, son contenu a déjà fuité en ligne (du moins, un tout petit bout et pas des moindres). Découvrez ce qu'il vous réserve.

Le chapitre 1132 de One Piece a fuité, que raconte-t-il ?

La chapitre 1131 de One Piece donnait lieu à un échange particulier. De fait, Luffy était en pleine discussion avec le géant Loki. Irrité par les propos de son interlocuteur, le capitaine des Mugiwara a lancé son Gear 4 contre lui. Pendant ce temps, en mer, Robin adoptait une nouvelle coupe de cheveux alors que la fin du chapitre nous révélait la mort de son ami Saul...

Cette fois, nous retrouvons l'équipage du Chapeau de Paille au complet. Toute la bande arrive au village central du territoire Erbaf. En ce lieu, Road a été défait par Gerd et Goldberg. Luffy et ses compagnons réagissent avec émotion face à la scène qui s'étale sous leurs yeux.

Le chapitre s'achève sur une note de l'explorateur Louis Arnot. Vous vous rappelez ? Il s'agit de l'homme qui aurait donné son nom à Little Garden. Cette note encourage à « ne pas s'attarder trop longtemps à Erbaf ». Cela aurait-il un lien avec cette silhouette qui se dessine dans les bois avoisinant ? Réponse dans les prochains chapitres de One Piece.

Road dans le manga One Piece. © Eiichirō Oda

Où lire One Piece facilement ?

On sait que beaucoup se rabattent sur les scans en ligne pour découvrir les nouvelles pages de leurs mangas préférés. Mais plutôt que de chercher du contenu mis en ligne illégalement, patientez donc jusqu'à dimanche après-midi ! À 16 heures, vous pourrez découvrir le chapitre 1132 de One Piece de façon tout à fait gratuite et légale sur MANGA Plus.

La plateforme lancée par l'éditeur Shueisha vous permet d'accéder aux dernières publications de dizaines d'œuvres pour une durée de trois semaines. En plus du manga d'Oda, il y a une tonne de séries qui cartonnent, comme Bleach, Dragon Ball Super ou en Food Wars. Et si tout se passe bien, le chapitre 1133 de One Piece y sera lui aussi disponible dès la semaine suivante, et ainsi de suite.