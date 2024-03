Comme d'habitude, le nouveau chapitre de One Piece a subi un leak, et on peut ainsi le découvrir avant sa sortie officielle. Et ça s'annonce très excitant.

C'est le rendez-vous habituel : le prochain chapitre de One Piece a leak. Vous commencez à connaître la musique, mais le manga d'Eiichiro Oda n'y échappe malheureusement jamais. Que ce soit des images, un résumé, ou carrément le chapitre complet, à chaque fois ou presque, ça se retrouve sur la Toile. Une fois n'est pas coutume, on va donc jeter un œil sur ce que nous réserve cette suite. Vous allez voir, quelque chose d'énorme se prépare, et ça va rendre l'attente encore plus longue.

Le chapitre 1110 de One Piece a leak, la situation tourne au vinaigre

Souvenez-vous, le chapitre 1109 se terminait sur un événement inattendu. Luffy avait beau écrasé (littéralement) Saturn, ce dernier ne flanchait pas, et revenait sans la moindre égratignure. Pire encore, le membre des Cinq Doyens s'apprêtait à convoquer le reste du Gorosei. Déjà que le « Dieu guerrier de la Science et de la Défense » donne du fil à retordre à nos héros, alors imaginez s'il y a le reste de sa bande qui rejoint le combat. Mais visiblement, c'était inévitable, et commence alors le chapitre 1110 de One Piece. Comment le Chapeau de Paille va s'en sortir ?

Avant toute chose, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails à ce sujet. En effet, le leak en question n'est pas massif, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. On a seulement un petit résumé à se mettre sous la dent. Vous l'aurez compris, on va seulement pouvoir gratter la surface de ce nouveau chapitre pour One Piece. Au moins, ça permettra de garder un semblant de surprise. Quoi qu'il en soit, ça démarre sur le Gorosei qui se retrouve au complet sur l'île d'Egghead après l'invocation de Saturn. On voit ainsi leur forme « Yokai » éveillée : un cheval, un ver géant monstrueux, un sanglier géant, et un oiseau gigantesque.

Du coup, ça sent un peu le sapin pour nos protagonistes. Les Doyens tentent justement d'attaquer Luffy, mais c'est alors qu'il se fait défendre par les géants qui sont venus en aide. De son côté, Zoro est parvenu à vaincre Rob Lucci. Eh oui, il a réussi à vaincre ce célèbre antagoniste. Sur les réseaux sociaux, la réaction des fans est sans appel : « mon GOAT Zoro s'est enfin occupé de cette fraude », « Zoro a enfin vaincu Lucci », « Mais, mais, les fans de Sanji m'ont dit que Zoro ne pourrait pas vaincre Lucci », peut-on notamment lire. On a hâte de voir ça, mais encore un peu de patience.