Une fois n'est pas coutume, le prochain chapitre de One Piece est victime d'un leak, et il s'annonce fort prometteur, avec un final qui va vous laisser bouche bée.

C'est le rendez-vous habituel, et vous le connaissez bien. Le nouveau chapitre de One Piece a encore été la cible d'un leak. A force, on finit par s'y habituer. Cette fois, on n'a pas affaire à des images du 1109, mais seulement un bref résumé de l'action à venir. Si vous suivez le manga, vous savez qu'on est arrivé à un stade plutôt critique de l'arc Egghead, et la suite est attendue au tournant. C'est donc le moment de découvrir ce qui va se passer, et vous allez voir, c'est assez excitant.

Le chapitre 1109 de One Piece victime d'un leak

Sans plus attendre, passons... à la mini-histoire du début de chapitre. On y voit Onigashima couler dans l'océan tel le Titanic. Après cette petite touche d'humour, on peut enfin démarrer le 1109. Selon le leak, il commence avec le message pré-enregistré de Vegapunk qui se retrouve diffusé dans le monde entier. Ce dernier explique à tout le monde qu'ils doivent préparer leur Den Den Mushi pour pouvoir visionner quelque chose. Les gens s'exécutent, et dans le lot, on peut apercevoir Morgans, Vivi ou encore Wapol. Du beau monde au rendez-vous.

Ensuite, on observe le Gorosei, quelque peu interloqué, qui n'arrive pas à saisir la provenance du message. Suite à ça, on est enfin de retour à Egghead, et plus précisément aux côtés de Luffy qui continue à affronter Kizaru. L'amiral attaque le Chapeau de Paille, mais sans succès. Celui-ci esquive toutes ses attaques, ce qui fait plaisir lorsqu'on repense à l'arc Sabaody (oui, les mauvais souvenirs, ça ne fait pas de mal de temps à autre). Il y a juste un hic : Saturn n'a pas l'air de subir le moindre dégât, malgré l'offensive appuyée du futur roi des pirates.

Luffy est donc perturbé, mais s'empresse tout de même d'écraser littéralement Saturn et Kizaru (comme des pancakes selon la description du leaker), avant de les envoyer dans le décor. Manque de bol, puisque le membre des Cinq Doyens revient sans égratignure. Mais que se passe-t-il ? La situation tourne alors au vinaigre, lorsque Saturn s'apprête visiblement à convoquer le reste du Gorosei. Si jamais ça arrive, on peut potentiellement s'attendre à un combat légendaire sur l'île d'Egghead. On n'aura pas encore la réponse, mais ça va sans doute en faire rêver plus d'un.