One Piece est de retour. Comme d’habitude, le chapitre 1102 s’est dévoilé à l’avance et il sera vraiment fort en émotions. Il signera nos derniers instants avec Kuma.

L’actualité de One Piece n’aura pas été aussi riche qu’en 2023. Sortie de la série en live-action de Netflix, qui a su créer la surprise, diffusion de l’épisode du Gear 5 et maintenant un remake de l’anime toujours pas le géant du streaming, les fans de la licence ont et vont avoir de quoi faire. Après une courte pause, le manga reprend quant à lui sa parution avec le chapitre 1102, celui que l’on nous avait promis comme assez épique. Qu’en est-il réellement ? Comme d’habitude, les prochaines pages de One Piece ont leaké. On rappelle que les lignes qui suivent vont spoiler ouvertement les événements à venir, lisez à votre propre discrétion.

Les derniers souvenirs de Kuma dans le chapitre 1102 de One Piece

L’histoire de Kuma se poursuit. Sans surprise, le chapitre continue là où le précédent s’était arrêté.Bonney enfin libre vogue sur les mers avec son équipage constitué d’anciens alliés de son paternel et d’habitants du village à sa recherche. Elle est presque parvenue à le retrouver puisque le chapitre 1102 de One Piece commence avec cette petite troupe qui se rend dans un village où se trouve bien Kuma. Cependant l’accord qu’il a passé avec le Gouvernement Mondial l’empêche de la revoir ne serait-ce qu’une dernière fois ou de prendre contact avec elle. Il regrette qu’elle soit devenue une pirate, surtout pour le chercher, sachant le sort qui l’attend. A défaut de trouver son paternel, Bonney se lance dans une autre quête : trouver Nika. Pendant ce temps à East Blue, les exploits de Luffy commencent à faire parler d’eux.

Après avoir battu Arlong, l’avis de recherche du Chapeau de Paille commence à être répandu de partout et on voit plusieurs personnages réagir. Dragon se rend à Loguetown, Smoker a l’air bien énervé comme tout, quand Ace est simplement fier de son petit frère. « Quel curieux coup du sort, ton fils est devenu pirate… », commente Kuma. On apprend aussi pourquoi Bonney a une marque sous l'œil droit : avec elle, elle espère attirer l’attention de son père. Pendant ce temps, Kuma découvre ses clones, alors que Luffy a déclaré la guerre au Gouvernement Mondial. Il révèle à Végapunk que Dragon a un fils et avoue lui trouver des similitudes avec son idole, Nika. Le chapitre 1102 de One Piece avance jusqu’à sa rencontre avec l’équipage au Chapeau de Paille à Thriller Bark et du passage épique avec Zoro. « Ses amis sont formidables », pense-t-il tout haut.

La rencontre avec Luffy

Nous sommes désormais à l’épisode de l’archipel de Sabaody. Les Sept Grands Corsaires sont appelés à Marineford : la date de l'exécution de Portgas D Ace a été arrêtée. Kuma se permet un petit écart avant de partir. Discrètement depuis une fenêtre, il regarde Bonney s’empiffrer de pizzas. « C’est la dernière fois que je vois ton visage, deviens une pirate indomptable », se met-il à penser, un sourire au visage. Cependant un autre événement attire son attention. Quelqu’un vient de frapper un Dragon Céleste et un navire du QG de la Marine va être envoyé.

« C’est du suicide », se met alors à penser Kuma qui découvre à sa surprise qu’il s’agit encore de l’équipage au Chapeau de Paille. Il prend alors conscience que personne n’a fait un acte aussi audacieux depuis des centaines d’années et il décide de les aider à sa façon. « À travers Bonney et ce jeune garçon, leur avenir sera le seul héritage que je laisserai derrière moi », pense-t-il à nouveau, regrettant de ne pas avoir pu dire au revoir à ses amis, Dragon et Ivankov. Le chapitre 1102 de One Piece arrive alors à la scène où Kuma envoie Luffy ailleurs, alors qu’il se morfond pensant avoir été incapable de sauver son équipage. Intérieurement, le Grand Corsaire lui répond : il n’est pas prêt pour le Nouveau Monde et doit lui montrer le niveau qu’il doit atteindre. « Un jour tu sauveras le monde » conclut-il.

Les derniers mots de Kuma

Changement de point de vue. Le Doyen Saturn demande à Vegapunk d’installer un système d’auto-destruction dans Kuma, ce qui est loin de lui plaire. Le scientifique tente de négocier, en vain, en expliquant que s’ils suppriment toute trace de son individualité, il ne pourra jamais retrouver Bonney. C’est le grand jour pour le Grand Corsaire, mais il demande une faveur à son ami avant que son esprit ne soit complètement effacé, lui implanter une dernière commande : protéger le navire du Chapeau de Paille jusqu’à ce que l’un d’eux revienne. « J’aimerais être le gardien de leur maison puisque je ne pourrais pas assister à leur évolution ». Avant l’opération, Kuma regroupe tous ses souvenirs dans une énorme bulle, bulle qui disparaîtra définitivement si quelqu’un la touche. Chose que Bonney a fait quelques chapitres auparavant.

Le chapitre 1102 de One Piece se conclut avec tout un tas de souvenirs de Kuma. Sa rencontre avec Ivankov, Genny, Dragon ou encore Bonney. « Ta vie n’a causé aucun tort à personne, mais ta mort fera souffrir tous ceux qui t’aiment », déclare Vegapunk en pleurs alors qu’il s’apprête à actionner le levier qui fera disparaître son ami à jamais. Kuma lui avait demandé une dernière faveur, ses ultimes mots à adresser à Bonney s’il la revoyait un jour : lui souhaiter un joyeux dixième anniversaire. Le chapitre se termine dans le présent avec sa fille en larmes. Les flashbacks sont donc terminés, mais il faudra patienter avant de découvrir la suite : il n’y aura pas de chapitre la semaine prochaine.