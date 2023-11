Une fois n'est pas coutume, le prochain chapitre de One Piece a leak, et nous avons même des images en prime. Attention, il va peut-être falloir sortir les mouchoirs.

Ceux qui suivent l'actualité autour de One Piece le savent, ses chapitres ont l'habitude de leak sur la Toile peu avant leur sortie. Il n'y a quasiment aucune exception à la règle, et à chaque fois, nous essayons de vous tenir au courant de l'avancée de l'intrigue. Cette semaine, nous assistons à l'arrivée du chapitre 1098. La dernière fois, on nous avait laissés sur une scène plutôt inquiétante, et il nous tardait d'en savoir plus. Eh bien, nous avons maintenant le déroulé entier de l'action à vous proposer.

ATTENTION SPOILERS EVIDENTS, mais on préfère re-prévenir dans le doute.

Un chapitre qui s'annonce triste pour One Piece

Le nouveau chapitre de One Piece continue à nous raconter le passé de Bartholomew Kuma, qui est plutôt riche en bonnes surprises. Nous pouvons voir des facettes du personnage jusqu'alors insoupçonnées. Pour rappel, Ginny, l'amie d'enfance de l'ancien corsaire, a été kidnappée par un Dragon Celeste dont l'identité n'est pas révélée. Il l'a forcée à devenir sa femme, et l'enfant qui est né suite à cela n'est autre que Bonney. De son côté, l'Armée Révolutionnaire devient de plus en plus violente suite à la disparition de la jeune fille. On voit Kuma se battre férocement, et écraser ses ennemis à lui seul.

On assiste ensuite à une ellipse de deux ans. Ginny a malheureusement contracté une maladie très rare : la Peau de Saphir. Lorsqu'une lumière naturelle entre en contact avec la peau des infectés, celle-ci se durcit comme de la pierre, et le corps devient bleu. L'amie de Kuma est devenue impossible à identifier, on ne voit plus son visage, et le Dragon Céleste décide donc de la relâcher. Cette dernière se rend alors au Royaume Sorbet pour laisser Bonney entre les mains des anciens. Ginny appelle ensuite l'Armée Révolutionnaire, et c'est l'heure des adieux.

« Je voudrais vraiment revoir tout le monde, mais ceci est un adieu », peut-on lire dans ce chapitre de One Piece. Ivankov et Kuma ne veulent pas y croire, et ils arrivent à la localiser. Le pirate fonce la rejoindre, sans entendre les derniers mots d'amour de la femme qui lui étaient destinés. Il finit par débarquer à l'église où Ginny se trouve, mais il est déjà trop tard. Après cela, Kuma entreprend d'élever Bonney, mais elle développe la même maladie que sa mère. L'heure est grave, il faut agir.

Un passé déchirant

Malgré cette situation dramatique, Kuma parvient à préserver Bonney de la lumière du jour et de la lune. Il lui rapporte des livres venus du monde entier, et une nouvelle ellipse se produit. Six ans nous séparent maintenant du présent, et on nous dit que la petite fille mourra lorsqu'elle aura 10 ans. Notre homme n'a pas la force de lui dire qu'elle n'a plus que 5 ans à vivre, et il continue de la rassurer. Une année supplémentaire s'écoule, et le chapitre se termine sur un événement terrible. L'ancien roi de Sorbet, Bekori, est de retour et il se met à massacrer les habitants du royaume. Que va faire Kuma ? Nous le saurons la prochaine fois.