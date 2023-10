Le prochain chapitre de One Piece se dévoile à l’avance. Les leakers récidivent et ont partagé un premier résumé des événements majeurs qui attendent les lecteurs cette semaine.

Le manga One Piece continue sa route. Alors que l'œuvre approche doucement de sa fin, Eiichiro Oda n’y va pas de main morte. Depuis la reprise, le manga n’a jamais déçu ses fans. Entre des événements marquants, des révélations, de nouvelles couches de mystère, des combats et maintenant des flashbacks, les lecteurs n’ont pas le temps de s’ennuyer. Comme ses prédécesseurs, le chapitre 1097 de One Piece a leaké, voici à quoi il faut s’attendre. On prévient comme d’habitude, que les lignes qui suivent vont spoiler ouvertement les événements des prochaines pages du manga.

Résumé du chapitre 1097 de One Piece

Sans surprise, le flashback de Kuma va donc se poursuivre. Dans le chapitre précédent, l’ancien Grand Corsaire était parvenu à s’échapper du jeu morbide des Dragons Céleste, tandis qu’une bataille sans précédent allait prendre place à God Valley. Il faudra patienter avant de découvrir cette alliance entre Garp et Roger, puisque le chapitre 1097 de One Piece se focalise sur Kuma, Ginny et les révolutionnaires. Les deux enfants se sont donc réfugiés au Royaume de Sorbet. Ici, le roi est considéré comme un tyran. Il force les habitants à payer une taxe démesurée afin de payer son dû au Gouvernement Mondial. Il a alors entrepris de diviser son pays en deux pour lui-même être moins taxé. Une partie est sous la protection de l'État, l’autre est hors-la-loi. C’est dans cette dernière que Kuma se retrouve.

Du moins, jusqu’au beau jour où l’armée révolutionnaire débarque, dirigée par Dragon et Ivankov, et fait tomber le roi tyran. C’est à ce moment que Kuma décide de rejoindre leurs rangs. Le chapitre 1097 de One Piece confirme ce que beaucoup avaient supposé : Dragon a bien fait partie de la Marine dans le passé. Il a cependant décidé de quitter leurs rangs après avoir appris qu’il n’y avait aucune justice. Le flashback avance, et l’histoire prend place 14 ans avant les événements d’Egg Island. Kuma et Ginny sont devenus des commandants de l’armée Révolutionnaire. Sans qu’on ne sache trop pourquoi ni comment, pour le moment, Ginny se fait capturer.

Le chapitre 1097 de One Piece se termine alors que Dragon reçoit la nouvelle. D’après les premiers leakers, ce chapitre sera un peu plus court qu’à l’accoutumée. Il s’annonce un peu moins croustillant que les autres, au grand dam de certains fans. Il pourrait cependant servir à introduire des événements et des conflits plus épiques pour le chapitre 1098. Il faudra attendre d’avoir quelques images et un résumé plus détaillé pour en avoir le cœur net.