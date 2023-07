Après un mois de pause, le manga One Piece revient enfin avec le chapitre 1087. Son contenu a déjà leaké et on sait quels personnages seront à l'honneur. Attendez-vous à un combat épique.

Après un mois de pause, One Piece reprend de plus belle. Le manga avait été mis en pause pendant quatre semaines des suites d’une opération de son auteur. Entre-temps, les fans ont pu découvrir les premières images de la série live-action de Netflix, qui semblent plaire aux non initiés, moins aux habitués. Qu’à cela ne tienne, Luffy et sa bande sont de retour avec le chapitre 1087. Les bonnes vieilles habitudes n’ont pas changé, son contenu a leaké et il devrait clairement enflammer la communauté. Comme à chaque fois, on rappelle que les lignes qui suivent contiennent des spoilers. Voici le résumé du chapitre qui s’annonce riche en action.

Résumé complet du chapitre 1087 de One Piece

Le manga One Piece s’approche de son apogée. L'œuvre d’Eiichiro Oda approche doucement mais sûrement de sa destination finale. Les lecteurs les plus assidus ont encore quelques années à passer en compagnie de Luffy et de ses amis. Il faudra cependant encore attendre un peu avant de les retrouver. Les derniers chapitres avaient mis de côté la petite troupe pour se focaliser sur ce qui se passe dans le reste du monde. Le chapitre 1087 de One Piece n’échappera pas à la règle. On délaisse cette fois l’armée Révolutionnaire et direction l’Île de Ruche pour un combat qui s’annonce intense : Garp face aux membres de l’équipage de Barbe Noire. L’emploi du pluriel ici n’est pas anodin, puisque l’ancien vice-amiral se bat bien contre l’ensemble des pirates à lui seul, y compris Kuzan.

Les deux anciens membres de la marine se battent corps et âme l’un contre l’autre, à grands coups de coups de poing utilisant du haki et créant une grosse explosion. L’affrontement laisse place à un flashback où le jeune Aokiji s’entraîne avec Garp et où ils utilisent des bateaux en guise de sacs de sable pour améliorer leur forme physique. Kuzan avait une règle : ne jamais utiliser de haki lors de leur entraînement. Garp a l’avantage contre les membres éminents de l’équipage de Barbe Noire. Il a envoyé valser Sanjuan Wolf dans l’eau, les petites recrues tentant de le sauver de la noyade. Seuls Garp, Koby et Prince Gles sont sur l’île, le reste des membres du Sword étant déjà amarré. Alors que Kuzan se relève de l’attaque du chapitre 1081, le grand-père de Luffy demande à ses camarades de fuir pendant qu’il s’occupe des pirates.

Garp en sérieux danger ?

Koby voit alors une femme en détresse et se précipite vers elle pour venir à son secours. C’était un piège car elle est elle-même une pirate. Shiryu apparaît alors dans sa forme invisible pour infliger un coup fatal à Koby. Garp bloque le coup et le prend à sa place. Un seul coup de poing, il met à terre l’ancien gardien d’Impel Down. Voyant l’ancien vice-amiral affaibli, tous les pirates de Barbe Noire se ruent sur lui, sa prime équivalant à 3 couronnes soit 3,000 millions de Berries. Le second flashback du chapitre 1087 de One Piece débute alors. On y voit la rencontre entre Garp et Kuzan qui semble survenir bien avant l’exécution de Roger. Le jeune Kuzan lui demande de l’entraîner, ce qu’il refuse de faire.

Malgré tout, Aokiji s’entraîne à sa façon en imitant les coups de poings que Garp inflige aux bateaux pour perfectionner sa technique. Les jours passent et Kuzan s’améliore au point d’égaler son maître. Les deux deviennent complices, Garp se plaignant souvent de sa famille auprès de lui. L’apprenti semble énervé : « en quoi ça me concerne ? » lâche-t-il. Retour au présent. Kuzan enveloppe sa main de glace et les deux se lancent des coups de poing plein de Haki créant une énorme explosion. Les deux sont projetés à l’impact. Pendant ce temps, Avalo Pizarro s’apprête à détruire le bateau de Garp. Le chapitre 1087 de One Piece se termine avec l’ancien vice-amiral qui s'effondre et qui adresse quelques derniers mots à son protégé : « Koby, pas de panique… la justice triomphera. » On ne sait en revanche pas dans quel état est Kuzan.

De nouveaux enjeux semblent en tout cas se dessiner et beaucoup y voient la préparation d'un arc faisant écho à l'incident de God Valley où Garp et Roger s'étaient alliés face à Rocks. Ici, ce serait Luffy et Koby qui collaboreraient face à l'équipage de Barbe Noire. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois voire année avant de voir si cette théorie va se confirmer.