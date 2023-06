Malgré l’absence de sommaire hebdomadaire, le chapitre 1086 de One Piece est disponible à l’avance. Images, résumé, on sait tout de ce chapitre événement qui enflamme encore une fois les fans avant la longue pause estivale du manga.

One Piece vogue doucement mais sûrement en direction de son dénouement final. Il reste aux lecteurs les plus assidus encore quelques années à passer en compagnie de Luffy et du reste de l’équipage au Chapeau de Paille. Les derniers chapitres délaissent un peu la troupe joviale pour se concentrer sur les intrigues gouvernementales et révolutionnaires. Un changement se profile dans le reste du monde et de nouvelles révélations importantes seront faites avec le chapitre 1086 de One Piece. Comme d’habitude, son contenu a leaké et il devrait particulièrement plaire aux fans de la licence. On rappelle comme à chaque fois, que les lignes qui suivent contiennent des spoilers. Voici le résumé du chapitre.

Résumé et leaks du chapitre 1086 de One Piece

Les derniers chapitres de One Piece font monter la pression. En coulisses, les plus hautes instances du Gouvernement Mondial se préparent à passer à l’action. L’assassinat du roi Cobra signe la fin de la Rêverie. Les membres de sa garde personnalisée cherchent désespérément à savoir où est passé leur souverain malade et sa fille, Vivi. Pendant ce temps, la princesse d’Alabasta s’est réfugiée avec Wapol dans la cale d’un bateau à destination du Royaume d’Aegis. Toujours non informée du décès de son père, Wapol se refuse à lui révéler la vérité et demande de l’aide à Morgans, heureux d’obtenir un nouveau scoop aussi croustillant. Ce nouveau duo n’est pas le seul à être échappé du tumulte de Mary Geoise.

Bonney et Sabo sont eux des passagers clandestins. Le révolutionnaire, à destination de Lulusia, est mal en point et se remémore les derniers mots de Cobra : « Je compte sur toi Sabo, tu dois vivre. » Pendant ce temps les 5 Doyens sont pensifs. Sabo est « un homme au destin chargé [...] dont la vie est entourée de « D». » Une lettre importante dans l'univers de One Piece, don le sens continue d'être au coeur des intrigues. Im, le « Roi du Monde » interrompt leur réflexion : il souhaite utiliser la dernière arme créée par Vegapunk « Motherflaim ». Celle-là même qui détruira entièrement le Royaume de Lulusia quelques heures plus tard à la demande du souverain de tout. « Mais il y a beaucoup de gens là-bas », proteste un des doyens mais Im s’en moque. « Compris, le monde évolue par la volonté du créateur », obtempère immédiatement l’un d’eux.

Page en couleur du chapitre 1086 de One Piece

Les Cinq Doyens enfin dévoilés

Vivi est en danger. Im donne l'ordre de la capturer. « Je veux Vivi », intime-t-il. C'est l'une des grandes révélations du chapitre 1086 de One Piece. Le nom des Cinq Doyens et leur rôle dans le Gouvernement Mondial est enfin révélé :

St. Shepherd Ju Peter : Dieu militaire de l’agriculture

Saint. Ethanbaron V. Nasujuro : Dieu militaire de la finance

St. Topman Walcury: Dieu militaire de la justice

Saint. Marcus Mars : Dieu militaire de l’environnement

St. Jaygarcia Saturn : Dieu militaire de la défense scientifique

Dans le reste du monde, la Marine a été grandement occupée par plusieurs soulèvements. Le fameux royaume d’Aegis, vers lequel se dirigeait Vivi, et le royaume de Tajine ont déclenché une révolution. L’abolition des Grands Corsaires a également causé beaucoup de discorde dans de nombreux pays. Et en parlant d’eux, les Séraphins de oira, Crocodile et Doflamingo sont révélés et semblent prêts à être déployés là où Crocodile a été aperçu pour la dernière fois. Fin de flashbacks, l’histoire retourne dans le présent où Sabo est en compagnie de Dragon et Ivankov. Il explique avoir été accueilli en héros une fois amarré à Lulusia, la nouvelle s’étant répandue qu’il aurait commis le meurtre de Cobra.

Son envie de leur dire la vérité s’est éteinte à la simple odeur de la révolution qui planait dans l’air. Plusieurs habitants ont souhaité rejoindre l’armée Révolutionnaire et sont repartis avec lui. C’est alors qu’ils étaient en chemin pour retourner au repaire qu’ils ont assisté à la destruction du royaume. Sabo affirme avoir vu « une ombre immense » planer au-dessus de l’île et des nuages ce qui semble interpeller Dragon. Vegapunk aurait-il vraiment créé une arme aussi destructrice ? Le Gouvernement Mondial aurait-il utilisé une des armes antiques ?

Le nom des Cinq Doyens enfin révélé

Pas de chapitre de One Piece pendant un mois

Les révolutionnaires sont en proie au doute, mais ils semblent avoir une certitude. Il y a 800 ans, parmi les créateurs de ce monde et était l’un des 20 premiers rois figurait un certain St Imu de la Famille Nerona. Ivankov explique que dans ce monde, la possibilité de rendre quelqu’un immortel existe et qu’il pourrait en être la preuve. Autre révélation majeure du chapitre 1086 de One Piece : il existe un homme capable de juger et d'exécuter les Dragon Célestes. L’un d’eux a été abattu sans que la nouvelle s’ébruite à la demande du chef des Chevaliers Divins. Son nom et son apparence sont révélés : Saint Figarland Garling et il n’est nul autre que l’ancien roi du pays God Valley où a eu lieu la confrontation entre Roger et Garp face à Rocks il y a 38 ans, et qui a ensuite mystérieusement disparu de la carte.

Sa dernière victime : Saint Don Quichotte Mjosgard, exécuté pour avoir défendu les Homme Poissons et sauvé Shirahoshi des griffes de Saint Charles. Et ainsi se termine le chapitre 1086 de One Piece. On rappelle que ce sera le dernier avant un moment. Eiichiro Oda prendra une pause de quatre semaines en raison de son opération. « Je vais subir une opération chirurgicale pour corriger mon astigmatisme parce que ça interfère avec mon travail. J’en discute avec le rédacteur en chef du Shonen Jump depuis un an déjà et je prendrais quatre semaines de repos. Je pourrai bientôt faire sortir des rayons lasers de mes yeux », explique-t-il dans le magazine Shonen Jump. Le chapitre 1087 arrivera donc officiellement le 18 juillet 2023 au Japon.