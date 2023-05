One Piece poursuit son petit bonhomme de chemin. La fin se rapproche et après la longue pause nécessaire au mangaka pour préparer les ultimes arcs de son œuvre, il ne déçoit jamais. Eiichiro Oda fait pour le moment un sans faute aux yeux des fans tant chaque chapitre fait de nouvelles révélations ou pose des intrigues permettant aux théories de fuser. Le monde dans lequel Luffy et sa bande évolue et les forces cachées qui le régissent se dévoilent un peu plus au fil des mois et l’un des personnages les plus mystérieux du manga sera de retour dans le chapitre 1084 dont les grandes lignes ont fuité. Si vous en doutiez on vous fait tout même un petit avertissement réglementaire. Les lignes qui suivent vont donc évoquer des spoilers du prochain chapitre de One Piece, si vous avez cliqué par erreur sans lire le titre, fuyez tout de suite.

Des leaks pour le chapitre 1084 de One Piece

Après les révélations de Sabo, place aux flashbacks. Depuis quelques chapitres maintenant, Eiichiro Oda met de côté l’équipage au Chapeau de Sable pour montrer aux lecteurs ce qui se trame en dehors du complexe de Vegapunk. Shanks a mis une raclée à Kid et son équipage, Law s’est fait corriger par Teach et le frère de Luffy est bien vivant. Son rapport aux révolutionnaires a confirmé au chapitre précédent qu’il n’était pas responsable de la mort de ce cher Cobra, Roi d’Alabasta, et il faudra visiblement attendre encore un peu pour connaître les circonstances de son assassinat. C’est en revanche bien le père de Vivi qui sera au centre du chapitre 1084 de One Piece. Le leaker Redon a en effet dévoilé son résumé hebdomadaire en avance.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, petite précision. One Piece aura le droit à une page en couleur cette semaine qui mettra en scène les femmes de l'œuvre en train de jouer dans l’eau. Pas de commentaire, il y aura des choses plus intéressantes à voir dans ce chapitre. On retrouvera donc Cobra en compagnie des Cinq Doyens, les interrogeant au sujet de sa femme Lily. Son épouse était en effet l’un des 20 fondateurs du Gouvernement Mondial, mais s’était toujours refusée à devenir à Dragon Céleste.

La mère de Vivi au cœur d'une nouvelle intrigue ?

Elle a cependant disparu dans de mystérieuses conditions et la plus haute instance du Gouvernement Mondial affirme ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Pourtant, Im, « le Roi du Monde », semble connaître l’intéressée. Le personnage le plus mystérieux et ayant le plus de pouvoir dans l’univers de One Piece fera une apparition à la fin du chapitre 1084. Il discutera avec Cobra et ses derniers mots seront « Lily…», laissant supposer qu’il sait quelque chose.

Pendant ce temps, Saint Charlos parvient à capturer la sirène Shirahoshi, mais Sai et Leo parviennent à la libérer en venant à bout du Dragon Céleste, tandis que de son côté Morley libère Kuma. Les nouvelles pages devraient donc encore donner naissance à de nouvelles théories, cette fois axées autour de la Reine Lily d’Alabasta et d’Im. Quel était leur lien ? Que lui est-il arrivé ? Il faudra patienter avant de le découvrir. Il n’y aura pas de chapitre de One Piece la semaine prochaine, Oda fera une petite pause bien méritée.