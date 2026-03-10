À quelques semaines de sa sortie au cinéma, Super Mario Galaxy Le Film s’offre une dernière bande-annonce et lève le voile sur de nouveaux personnages de son casting.

Tandis que les fans de Mario attendent avec impatience de nouvelles annonces autour des jeux, et notamment du futur successeur 3D à Super Mario Odyssey, Nintendo se concentre de son côté sur l’arrivée de Super Mario Galaxy Le Film, à paraître dans les salles obscures le 1er avril 2026. En effet, après avoir eu droit à un Nintendo Direct dédié en janvier dernier, la nouvelle production d’Illumination a de nouveau fait l’objet d’une conférence hier soir, qui nous a permis de découvrir la bande-annonce finale du film aux côtés de quelques informations supplémentaires.

De nouveaux acteurs annoncés pour Super Mario Galaxy Le Film

Car oui, comme on pouvait s’y attendre, Nintendo n’est pas arrivé les mains vides pour sa septième prise de parole de l’année 2026. Aux côtés de la nouvelle bande-annonce du film, nous avons ainsi pu découvrir le visage des acteurs qui prêteront leur voix à trois des nouveaux personnages de cette suite. À commencer par Donald Glover (Community, Le Roi Lion), qui a été choisi par Illumination et Nintendo pour incarner l’adorable Yoshi dans Super Mario Galaxy Le Film. Il faut croire que ce dernier sera ici doué de parole, donc.

Dans la peau de Wart, antagoniste de Super Mario Bros 2, se trouvera ensuite l’acteur Luis Guzmán, que certains connaissent peut-être déjà grâce à ses rôles dans Narcos et Wednesday. Enfin, apparue dans le premier jeu Super Mario Galaxy, la Reine des Abeilles sera quant à elle interprétée par Issa Rae, actrice notamment connue pour ses rôles dans Barbie et Insecure. Voilà qui permet donc d’étoffer comme il se doit le casting déjà très riche de Super Mario Galaxy Le Film, qui sera marqué par la présence de nombreuses pointures.

Pour rappel, cette suite à Super Mario Bros Le Film marquera naturellement le retour de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key et Kevin Michael Richardson, qui reprendront tous leurs rôles respectifs de Mario, Luigi, Princesse Peach, Bowser, Toad et Kamek. Comme annoncé lors des précédents Nintendo Direct, ils seront également rejoints par Benny Safdie et Brie Larson, qui incarneront de leur côté Bowser Jr. et Harmonie, en plus des autres acteurs annoncés hier soir.

Un événement majeur pour Nintendo en 2026

Notons pour finir que la communication ne s’arrête toutefois pas là pour Super Mario Galaxy Le Film. La bande-annonce finale a beau avoir été dévoilée, Nintendo compte bien publier de nombreux contenus promotionnels supplémentaires jusqu’à la sortie du film, notamment au travers de son application Nintendo Today. Car comme révélé par Shigeru Miyamoto lors de ce Nintendo Direct : il faut bien au moins cela pour ce que la compagnie considère comme étant l’événement majeur lié à sa mascotte en cette année 2026.

Source : Nintendo