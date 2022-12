Le fantastique NieR Automata va être adapté en série animée, comme d'autres jeux avant lui, et les infos sur son lancement commencent enfin à arriver.

Quand sort Automata Ver1.1a et sur quelle plateforme ?

Encore aujourd'hui, NieR Automata obsède ceux et celles qui ont été au bout de l'aventure. Un jeu à l'image de son créateur Yoko Taro, à part et spécial. Un univers que l'on retrouvera dans quelques semaines via la série animée Ver1.1a.

Une adaptation qui n'est absolument pas prise à la légère puisqu'elle a été confiée à A-1 Pictures. Le studio d'animation qui a produit d'innombrables programmes tels que Sword Art Online, Blue Exorcist, Fairy Tail, Grandblue Fantasy The Animation etc. Une société qui a déjà un pied dans le jeu vidéo avec des séries Persona et Brotherhood : Final Fantasy 15.

Et pour être sûr de retranscrire l'essence du titre avec NieR Automata Ver1.1a, la bande-son sera signée MONACA, le studio de Keiichi Okabe, compositeur du jeu et de la franchise dans son ensemble, et également de la licence Drakengard. Les voix japonaises des personnages ont été aussi embauchées. À la réalisation, on aura Ryouji Masuyama (Kill la Kill, Mass Effect : Ushinawareta Paragon, Great Pretender...).

C'est bien beau mais ce sera visible quand ? Dès janvier 2023. À l'origine, la date du 7 a été affichée sur Internet, une information visiblement un peu trop précipitée. Cependant, une chose est sûre, c'est Crunchyroll qui a obtenu les droits de diffusion. La plateforme rachetée par Sony qui a ajouté Dragon Ball à son catalogue il y a seulement quelques heures, avec le reste des arcs qui suivront.

Trailer officiel

