Netflix a pas mal de nouveautés en août 2026, et nous sort aujourd'hui un blockbuster qui a cartonné au cinéma. Edge of Tomorrow arrive ce 6 août 2026 sur Netflix et compte bien assurer le spectacle auprès de millions de nouveaux spectateurs. Si vous n'avez pas encore vu ce film d'action et de science-fiction porté par Tom Cruise, c'est le moment ou jamais, d'autant qu'une suite reste possible et pourrait bien être en production prochainement.

Edge of Tomorrow est dispo sur Netflix

Avant d'arriver sur Netflix, Edge of Tomorrow a fait un vrai carton en salles. Sorti en juin 2014, le film a rencontré un très joli succès critique. Encore aujourd'hui, il est extrêmement bien noté avec des milliers d'avis et a des notes supérieures à 90 % sur Rotten Tomatoes aussi bien de la part des spectateurs que de la presse spécialisée. Le film nous fait suivre un officier bureaucrate, Tom Cruise, qui va se retrouver malgré lui obligé de partir au front combattre une puissante race extraterrestre malgré son inexpérience. Il mourra dès son premier assaut avant de se retrouver coincé dans une boucle temporelle qu'il va utiliser à son avantage en s'entraînant longuement aux côtés d'une spécialiste incarnée par Emily Blunt. Un film efficace, et très divertissant, désormais disponible sur Netflix.

Un excellent blockbuster de science fiction à ne pas louper

Avec son mélange d'action, d'humour et d'effets spéciaux impressionnants, Edge of Tomorrow est un vrai bon blockbuster de science-fiction qui a toute sa place dans le catalogue de Netflix. Avec un regard de joueur, on peut même y voir une certaine approche du die & retry, du roguelite, qui rend le film d'autant plus amusant et divertissant. Tom Cruise y est par ailleurs très à l'aise dans la peau de cet officier sans expérience qui va devoir apprendre à combattre en se sacrifiant des dizaines de fois, non sans humour parfois.

A quand un Edge of Tomorrow 2 ?

Cette sortie Netflix est aussi l'occasion de se rappeler qu'une suite est prévue depuis des années. Si aucune production n'est encore lancée pour le moment, ce serait en bonne voie d'après Daniel RPK, spécialiste du secteur. Si plusieurs médias comme GeekTyrant rapportent que la production du film serait lancé dès la fin 2026, Collider a quant à lui démenti les récentes informations avec des sources exclusives. Le site spécialisé affirme que rien n'est pour le moment acté, bien que Warner, Doug Liman, réalisateur du premier film, et les acteurs principaux se disent très intéressés.