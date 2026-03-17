Depuis quelques mois, Netflix est décidément en très grande forme. En effet, en plus de gâter ses millions d’abonnés avec des sorties hebdomadaires toutes plus riches et variées les unes que les autres, la plateforme de SVOD continue d’agrémenter son catalogue de programmes originaux qui rencontrent un grand succès à travers le monde. Stranger Things, Mercredi, Squid Game, les exemples ne manquent pas. Et justement, l’une des séries les plus visionnées de Netflix est sur le point de revenir avec une nouvelle saison, qui s’offre un nouveau trailer pour l’occasion.

XO Kitty dévoile le trailer de sa saison 3 avant son retour sur Netflix

Lancée en 2023 sur la plateforme, XO Kitty a immédiatement séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Tellement que sans que cela ne paraisse, la rom-com coréenne signée Jenny Han est finalement entrée dans le Top 10 des séries les plus visionnées de l’histoire de Netflix avec sa première saison, et ce dans plus de 90 pays. Sans surprise, une deuxième saison a donc rapidement vu le jour, avant qu’une troisième ne soit à son tour commandée face aux excellents retours reçus par cette dernière.

Et justement, nous voici donc aujourd’hui aux portes de la diffusion de cette saison 3 de XO Kitty, qui profite de son arrivée prochaine sur la plateforme pour se montrer davantage via un nouveau trailer. Diffusé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de Netflix, celui-ci nous donne ainsi un premier aperçu de ce que nous réserve la suite de la série. C’est-à-dire, pour le résumer très simplement : du romantisme, du drama, et une bonne dose de comédie tandis que Kitty sera plus que jamais déterminée à clarifier sa relation avec Min Ho.

Une intrigue qui, à l’instar des deux premières saisons de XO Kitty, sera alors découpée en huit épisodes d’une trentaine de minutes chacun. Et on peut dire que la showrunneuse, Jessica O’Toole, sait comment faire grimper l’impatience des fans. « Si nous avons la chance de faire la saison 3, il n’y aura que le ciel pour limite » avait-elle notamment déclarée en janvier 2025. Mais le pari sera-t-il réellement tenu ? Réponse dès le 2 avril prochain, date à laquelle les nouveaux épisodes de XO Kitty seront officiellement disponible sur Netflix.

Source : Netflix