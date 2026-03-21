Netflix va continuer de garnir son catalogue le mois prochain et dès le premier avril 2026, la plateforme recevra un film bien de chez nous sortie début 2025. Un long-métrage que l'on doit à une personnalité surtout connue pour son humour dans l'hexagone, mais qui a surpris tout le monde avec son film désormais lauréat d'un César.

Un film français ayant reçu un César arrive finalement sur Netflix

Franck Dubosc est un comédien et humoriste français qui nous fait rire depuis de très nombreuses années. On le connaît pour ses duos hilarants avec Elie Semoun ou encore ses spectacles et ses rôles amusants dans plusieurs films comme Camping par exemple. Sans oublier ses interventions lors de nombreux festivals comme le Marrakech du Rire, Montreux ou encore Juste pour Rire. Mais en plus de faire dans l'humour, Dubosc tourne plutôt bien au cinéma dans de nombreuses productions, et écrit également. Il a d'ailleurs signé le scénario et la réalisation d'un nouveau film qui va débarquer dès le 1er avril sur Netflix, Un Ours dans le Jura.

On y suit un couple complètement fauché qui, après un accident en pleine nature, va tomber nez à nez avec un sac rempli de plusieurs millions d'euros. Ils décident alors de mettre la main dessus et commencent à enterrer leurs petits secrets, mais pas seulement, tandis qu'une enquête pourrait bien leur causer de gros problèmes. Au casting de ce nouveau film, en plus de Franck Dubosc, on peut également mentionner Laure Calamy, Benoît Poelvoorde ou encore Joséphine de Meaux.

Avant d'arriver sur Netflix dans les prochaines semaines, le film a brillé aux Césars et a même décroché la statuette du Meilleur Scénario. Plutôt amusant lorsqu'on sait que Franck Dubosc tenait justement un sketch aux Césars l'année d'avant se moquant du fait qu'il n'avait jamais reçu de récompense malgré ses très nombreux films.

Bande-annonce du film Un Ours dans le Jura à venir le 1er avril 2026 sur Netflix.

Source : Netflix