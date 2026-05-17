Netflix accueille aujourd'hui un vrai chef-d'œuvre tiré d'une histoire vraie et triplement récompensé aux Oscars qui a marqué l'année 2025. Après Oppenheimer, c'est le film historique le plus poignant et percutant de la décennie d'après certains, et on aurait bien du mal à leur donner tort.

Un chef-d'œuvre aux multiples récompenses arrive sur Netflix, ne le loupez pas !

De plus en plus d'excellents films débarquent sur Netflix pour plus ou moins de temps, et aujourd'hui, le catalogue de la plateforme accueille un vrai chef-d'œuvre : The Brutalist. Un film considéré comme le meilleur de Brady Corbet, réalisateur à qui l'on doit Vox Lux avec Natalie Portman ou encore L'enfance d'un chef avec Robert Pattinson. Il dirige ici Adrien Brody, acteur de talent vu dans Le Pianiste notamment, dans un drame inspiré d'une histoire vraie.

The Brutalist, dispo sur Netflix dès aujourd'hui, nous raconte l'histoire de László Tóth, un architecte juif visionnaire qui fuit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale pour l'Amérique afin de recommencer à zéro. On suivra alors sa vie, sur près de trente années, mais aussi sa carrière et son impact sur l'Histoire moderne et l'Art en général. Adrien Brody, déjà oscarisé pour son rôle dans Le Pianiste, décrochera une nouvelle statuette en 2025 pour ce nouveau film que vous pouvez maintenant voir sur Netflix.

The Brutalist sera également récompensé d'un Oscar pour sa bande-son ainsi que sa photographie, remarquable. Aux côtés de Brody, un casting de qualité se dessine avec notamment Felicity Jones, star de Star Wars Rogue One, Stacy Martin (Nymphomaniac) ainsi que l'acteur Guy Pearce, que l'on a déjà pu voir dans La Machine Infernale et Sans aucun Remords, un film d'action avec Michael B. Jordan à retrouver sur Prime Video. Malgré les nombreuses éloges, The Brutalist n'aura pas tant percé que ça au cinéma, ne rapportant que 50 millions de dollars, ce qui est toutefois une petite performance pour un film de ce genre et surtout pour un budget de moins de 10 millions de dollars.

En arrivant sur Netflix, le film devrait toutefois facilement rencontrer le succès, ne serait-ce qu'en attirant les curieux et c'est bien là tout le mal qu'on lui souhaite.