Netflix a déjà commencé à dégainer quelques-unes de ses grosses cartouches de l’année. 2026 a s’est ouverte avec le final, très décevant, de Stranger Things, avant d’enchaîner sur une salve de suites particulièrement attendues. Parmi elles, la saison 4 de Bridgerton ou encore les nouveaux épisodes de l’adaptation de One Piece. Deux grands succès renouvelés auxquels succéderont les saisons 2 d’Avatar Le Dernier Maître de l’Air et de Beef, sans oublier la série d’animation Stranger Things: Tales From '85. En plus de capitaliser sur des programmes qui ont déjà fait leurs preuves, le géant du streaming s’appuiera cette année encore sur des créations originales, dont la prochaine série des créateurs de Stranger Things.

La nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things dévoilée

On pensait que Stranger Things était derrière nous et que les frères Duffer en avaient fini d’essayer de jouer sur la nostalgie, mais non. Le duo remettra le couvert avec une nouvelle série de science-fiction, toujours en collaboration avec Netflix, The Boroughs. Une sorte de « Stranger Things pour les vieux » comme ironisent certains abonnés. On y suivra cette fois-ci un groupe de pensionnaires fraîchement installés dans leur nouvelle résidence, sans doute trop propre et parfaite pour être honnête. Très vite des phénomènes étranges se manifestent, une menace venue d’ailleurs surgit, et Mike, Dustin et la troupe laissent place à une poignée de séniors décidés à ne pas se laisser siphonner la dernière chose qu’il leur reste, le temps.

En coulisses, on retrouvera également Jeffrey Addiss et Will Matthews, qui étaient à l'œuvre sur la série The Dark Crystal: Age of Resistance de Netflix, épaulés donc par les frères Duffer à la production, sous la bannière d’Upside Down Pictures. Une équipe qui revendique d’ailleurs ouvertement l’héritage de Cocoon, film de Ron Howard où des retraités mettaient déjà le nez dans des affaires extraterrestres. Est-ce que Netflix tient sa prochaine série à succès ? Rendez-vous le 21 mai sur la plateforme pour le découvrir.

Bande-annonce en anglais.

Source : Netflix