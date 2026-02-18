Née en 1984 entre les mains expertes de James Cameron, Terminator s’est rapidement imposée comme l’une des franchises les plus cultes du septième art. Tellement qu’aujourd’hui encore, celle-ci continue régulièrement d’être au cœur de nombreux projets, tant du côté du cinéma que du jeu vidéo. Malheureusement, tous ne semblent pas voués à rencontrer le même succès, en tout cas d’un point de vue commercial. Car comme annoncé par Netflix il y a tout juste quelques jours, Terminator Zero ne dépassera pas le stade de la saison 1.

« I’ll be back », mais pas sur Netflix

Lancée sur la plateforme de SVOD en août 2024, cette série d’animation réalisée par Mattson Tomlin avait notamment pour objectif de revisiter certains des événements clés du deuxième film, Terminator 2 : Le Jugement dernier, paru dans les salles obscures en 1991. Plaçant son intrigue au Japon, le récit de Terminator Zero, qui se déroulait entre 1997 et 2022, mettait alors en scène de nouveaux personnages, qui ont beaucoup plu aux spectateurs. Et il suffit de voir les retours de cette première saison, ouvertement très positifs, pour s’en rendre compte.

Malheureusement, pour Netflix, le succès critique ne fait pas tout. C’est pourquoi en dépit d’un joli score de 87% sur Rotten Tomatoes, Terminator Zero a finalement été annulée par la compagnie, alors même que plusieurs saisons étaient initialement prévues. Et cela ne tient qu’à une chose : les audiences insuffisantes réalisées par la série. « Les critiques et l’accueil du public ont été formidables, mais au final, trop peu de personnes l’ont regardée » a notamment déclaré Tomlin pour justifier cette annulation inattendue.

Car le fait est que produire une série comme Terminator Zero a un coût, et si les audiences ne suivent pas, Netflix n’hésite pas à arrêter les frais. Oui, le monde de la SVOD est impitoyable. Et cela se fait évidemment au grand dam des fans de la franchise, qui ne pourront donc jamais découvrir ce que Tomlin souhaitait raconter dans la suite de l’intrigue. Car selon ses dires, il était par exemple notamment prévu de revenir plus en profondeur sur la guerre du futur, souvent montrée dans les films mais jamais explorée. De quoi accentuer davantage encore la déception des fans, donc.

