Netflix accueille un nouveau film d’action culte qui devrait ravir les fans de science-fiction. Voyage dans le temps, explosions et robots tueurs sont au programme, pour un retour aussi nostalgique que spectaculaire.

La plateforme Netflix continue d’enrichir son catalogue avec des blockbusters emblématiques. Et cette fois, c’est un monument de la science-fiction qui vient de rejoindre le service, pour le plus grand plaisir des fans d’action et de voyages temporels.

Un nouveau film culte sur Netflix

Le film en question, c’est Terminator Genisys, cinquième volet de la célèbre saga initiée par James Cameron. Sorti en 2015, ce chapitre marque le retour d’Arnold Schwarzenegger dans le rôle du mythique T-800, mais dans une version plus vieillissante, plus humaine… et toujours aussi redoutable. Ce nouvel épisode qui arrive sur Netflix revisite les origines de la franchise en bouleversant la chronologie. Le film commence là où tout a commencé, avant de détourner le destin de Sarah Connor et de réécrire l’histoire. Résultat, un mélange explosif entre hommage et relecture moderne.

Dans Terminator Genisys, la guerre entre les machines et les humains atteint un nouveau niveau. John Connor envoie Kyle Reese dans le passé pour protéger Sarah Connor, comme dans le film original. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. À son arrivée, Reese découvre une réalité alternative, Sarah est déjà une guerrière aguerrie, élevée par un T-800 qu’elle appelle affectueusement “Pops”.

Le film mise sur les paradoxes temporels et les scènes d’action spectaculaires pour revisiter les moments cultes des deux premiers opus. Les fans reconnaîtront d’ailleurs plusieurs séquences mythiques, remises au goût du jour avec des effets spéciaux plus modernes. Bref, ça se laisse regarder sur Netflix.

Entre nostalgie et modernité

Terminator Genisys ne cherche pas à faire table rase du passé. Il rend hommage à la saga tout en essayant d’attirer une nouvelle génération. Le casting apporte du sang neuf avec Emilia Clarke (Game of Thrones) dans le rôle de Sarah Connor et Jai Courtney en Kyle Reese. Ensemble, ils tentent de contrer Skynet avant la naissance même de la guerre.

Certains fans ont critiqué le scénario jugé trop confus, mais d’autres ont salué cette tentative audacieuse de réinventer un mythe sans le trahir. Une chose est sûre, le film offre ce que les amateurs de science-fiction attendent, de l’action, du chaos et un Schwarzenegger fidèle à lui-même. C'est donc dispo sur Netflix.

Source : Netflix