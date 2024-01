Netflix a confirmé une pluie de films et séries inédits pour cette année, dont un très gros projet adapté d'une oeuvre qui connaît un succès monstre. On a aujourd'hui un tout premier aperçu.

Comme souvent, c'est Netflix qui risque de remporter la palme du plus grand nombre de programmes originaux cette année. La firme au N rouge a déjà daté certains d'entre eux à l'image de La Demoiselle et le Dragon (8 mars) avec Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse (9 avril), mais d'autres comme le remake du Salaire de la peur, Le Flic de Beverly Hills 4, Monkey Man et bien plus ne bénéficient pas encore de dates de sortie. Cependant, la plateforme vient de dévoiler un teaser intrigant pour un très gros film.

Netflix tease un film adapté d'un jeu emblématique

Des dizaines et des dizaines de films ou séries exclusifs sont attendus dans les nouveautés Netflix 2024. Parmi elles, il y a donc celles qu'on a énuméré, mais également la future adaptation d'une oeuvre culte chez nous. Et même partout dans le monde d'ailleurs. Les Loups-garous de Thiercelieux, vous connaissez ? C'est un jeu de société où deux camps s'affrontent. Celui des villageois et celui des loups garous. Quand vient la nuit, les joueurs doivent fermer les yeux pour amorcer un poker menteur dans lequel les lycanthropes doivent faire des victimes sans se faire démasquer, tandis que les habitants ont pour mission de découvrir toutes les bêtes et de les tuer une à une.

Un concept redoutable qui sera exploité par Netflix pour son film Loups-Garous réalisé par le français François Uzan (On sourit pour la photo). « Après une partie de Loups-garous, une famille du XXIe siècle est ramenée au XVe siècle. Arrivés dans un village, ils comprennent que des monstres s’attaquent aux habitants. Très vite, ils vont devoir découvrir qui sont les coupables » synopsis officiel.

Avant sa sortie plus tard dans l'année sur Netflix, on a le droit à un premier teaser aux faux airs de Jumanji. Une inspiration ? Très clairement et la boîte de jeu que l'on voit dans la courte vidéo sera dans le film Loups-Garous. Mais lors d'une interview, François Uzan a également déclaré avoir été influencé par Les Goonies et Les Visiteurs, deux longs-métrages iconiques. Et il y a une référence claire, nette et précise à la comédie de Jean-Marie Poiré puisque Jean Réno fait partie du casting. On retrouvera à ses côtés Franck Dubosc, Lisa Do Couto Teixeira, Alizee Caugnies, Raphael Romand, Jonathan Lambert et Grégory Fitoussi. Ce sera disponible en 2024 en exclusivité sur Netflix.

Loups Garous, futur carton ou flop ?

Les Loups-Garous de Thiercelieux a déjà été adapté en film et même en VR par Ubisoft, mais sous un autre nom : Werewolves Within. Un carton assuré donc ? Pas forcément car les avis sont partagés pour le moment. « Un classique qui arrive »; « J'attendais ça depuis que j'ai 10 ans »; « À quel moment on se dit tiens, si on adaptation ce jeu en film ? »; « Pas convaincu du casting. Déjà Franck Dubosc en premier nom, ça me donne pas envie de le regarder »; « Je viens d'apprendre que le film serait mené par Franck Dubosc et que ce serait une sorte de Jumanji à la française. Vous aviez un seul job, Netflix. Pourquoi cracher sur le jeu et en faire une comédie ? Non mais vraiment »; « Très sceptique. À voir mais très, très sceptique »; « Ca a l'air bien »; « Meilleur truc que je pouvais lire de la journée » peut-on lire sur X.