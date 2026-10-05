Netflix sort une tonne de gros films aujourd'hui et pourtant, on a envie de vous conseiller de regarder le pire d'entre eux. Une piqure de nostalgie et un plaisir coupable ça vous tente ?

En ce début octobre 2026, Netflix sort l'intégralité de la saga horrifique American Nightmare, une licence dont le succès a fait pousser pas moins de 5 films plus ou moins bons, cela dit. Avec ça, on notera aussi l'arrivée de deux blockbusters ultra divertissants et idéaux pour une soirée ciné : Godzilla (2014) et Godzilla vs Kong, deux films du MonsterVerse dont le prochain opus est actuellement en production. Mais s'il y a bien un film que l'on a envie de vous conseiller, et ce n'est même pas le meilleur de la sélection, c'est bien Street Fighter L'Ultime Combat. Un nanar à peine assumé et plein de bons sentiments. Un plaisir coupable pour les fans de la licence culte de Capcom qui va d'ailleurs avoir droit à une nouvelle adaptation autrement plus ambitieuse en 2026, du moins en termes de budget déjà.

Street Fighter l'Ultime Combat est dispo sur Netflix

32 ans après sa sortie, Street Fighter l'Ultime Combat arrive sur Netflix ce 5 octobre 2026. Un film qui ne laisse pas indifférent, mais pas forcément pour les meilleures raisons, bien qu'il s'en dégage de puissant souvenir nostalgie empreint d'une certaine tendresse. Remontons En 1994, Steven E. de Souza, alors connu pour avoir prêté sa plume pour le film Piège de cristal ou encore Commando, écrit et réalise une adaptation osée, celle de la licence culte Street Fighter. C'est ainsi qu'est né Street Fighter L'Ultime Combat. Un long métrage porté par un Jean-Claude Van Damme en grande forme et qui n'hésite pas à tenir la pose avec un sérieux qui trahit tout le reste de la production. Le film compte également Kylie Minogue, Damian Chapa, Ming-Na ou encore Byron Mann au casting, une bien belle brochette de stars qui peine malheureusement à briller. A l'exception de Raul Julia qui incarne un Général Bison convaincant, et c'est peut-être bien là le seul a sortir son jeu du lot.

Pourquoi regarder Street Fighter l'Ultime Combat ? C'est un nanar que l'on adore !

Street Fighter L'Ultime Combat adapte au premier degré (ou au douzième, on ne sait pas trop) le jeu de combat iconique de Capcom. Alors que le général Bison menace la paix mondiale, le colonel William Guile monte une unité pour l'affronter. En résulte un joyeux bordel nanardesque au possible qui tape complètement à côté, mais qui se transforme en véritable défilé de cosplay presque hilarant bien malgré lui.

Vous voulez une soirée détente sur Netflix ? Street Figther l'Ultime Combat est honteusement drôle à regarder au 10e degré avec un regard amusé et moqueur. Les têtes d'affiche du film sont à bout de souffle et tentent tant bien que mal de rendre digeste cette bouillie festive, alors que la mise en scène galère même à enchaîner ses easter eggs, comme si elle n'avait rien compris au matériau d'origine, ce qui est très certainement le cas. On s'amuse des quelques bonnes idées, des clins d'œil qui font mouche ou encore de cette galerie de personnages hauts en couleur qui défile à l'écran dans leurs costumes. C'est rigolo, absolument kitsch et parfois même gênant, mais on ne peut pas s'empêcher de vous pousser à y jeter un œil maintenant qu'il est sur Netflix, juste pour déconner.