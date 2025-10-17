La plateforme Netflix vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce pour sa prochaine grande série événement. Clairement, tous les astres sont alignés pour que ce soit un énorme carton.

Le jeu le plus impitoyable du streaming fait son grand retour. Squid Game: The Challenge, l’adaptation en téléréalité du phénomène coréen, revient sur Netflix pour une saison 2 qui promet encore plus de tension, d’alliances fragiles et de trahisons inattendues.

La prochaine série événement de Netflix se dévoile

Comme dans la première édition sur Netflix, 456 joueurs venus du monde entier s’affronteront pour remporter la somme assez folle de 4,56 millions de dollars. Un gain record dans l’histoire de la téléréalité. Mais pour y parvenir, il faudra affronter une série d’épreuves aussi physiques que psychologiques, où chaque décision peut coûter cher. En s'inspirant bien entendu de la série coréenne.

D'ailleurs, les fans reconnaîtront certaines épreuves cultes, à commencer par la course à six jambes. Le redoutable jeu Mingle fait aussi son retour, où les participants doivent rapidement remplir des pièces avec un nombre précis de joueurs. Mais attention, Netflix promet aussi des défis totalement inédits, conçus pour tester les limites de la coopération et de la résistance mentale.

Un rythme pensé pour le suspense

Netflix change légèrement la formule pour la saison 2. Fini le binge-watching d’une traite, la saison 2 sera diffusée en plusieurs temps. Le premier épisode arrivera le 4 novembre 2025, puis les suivants chaque semaine jusqu’au 18 novembre. Une approche plus “télé classique”, pensée pour faire durer le suspense et permettre aux fans d’échanger entre chaque épisode. Et puis, c'est aussi une méthode pour faire revenir spectateur dans la durée.

Derrière la caméra, on retrouve l’équipe déjà à l’œuvre sur la première saison. Nicola Brown et John Hay pilotent le projet pour The Garden. La série avait d’ailleurs décroché une nomination aux Emmy Awards, preuve de son succès mondial. Avec ses décors immenses, sa tension constante et ses dilemmes humains, la saison 2 s’annonce comme un nouveau phénomène. Clairement, ça sent le nouveau carton.

Source : Netflix