Sa musique entêtante résonne encore chez les enfants des années 80-90 dont les parents laissaient tourner la télévision certains après-midi : La Petite Maison dans la Prairie revient sur Netflix cette semaine avec un reboot très attendu par les plus anciens d'entre nous. C'est l'une des grosses nouveautés des prochains jours avec également quelques comédies comme Serial Noceurs. Voici ce qui vous attend cette semaine.

Tous les films Netflix de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Côté films, Netflix enchaîne les sorties toute la semaine avec de très nombreux genres, mais principalement de la comédie, et ça fait du bien. Ça commencera avec le thriller horrifique The Front Room, rapidement suivi d'un déluge de comédies comme Tammy ou Célibataire, mode d'emploi mais aussi la trilogie C'est quoi cette famille ?!, C'est quoi cette mamie ?! et C'est quoi ce papy ?! avec Julie Gayet, Thierry Neuvic ou encore Chantal Ladesou et Patrick Chesnais. La semaine se terminera avec The Town, un thriller porté et réalisé par Ben Affleck, ou encore Voyage au centre de la Terre, une comédie familiale avec le talentueux Brendan Fraser, oscarisé pour son rôle incroyable de Charlie dans The Whale. Voici les films de la semaine sur Netflix :

06/07 The Front Room

07/07 Présidents Célibataire, mode d'emploi Tammy

08/07 Jusqu'au bout C'est quoi cette famille ?! C'est quoi cette mamie ?! C'est quoi ce papy ?!

09/07 Dog Man The Town Voyage au centre de la Terre Date Limite Serial noceurs

11/07 Nous, les Leroy



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Netflix ne sortira pas l'artillerie lourde avec les séries cette semaine et le rendez-vous phare reste très clairement le reboot de La Petite Maison dans la prairie. La série cultissime des années 70 à 80, longtemps rediffusée chez nous encore dans les années 90, revient d'entre les morts avec un reboot complet. Si certains ont déjà été aperçus ça et là, comme Luke Bracey, vu dans Le Renard Prince des voleurs sur Disney+, ou encore Crosby Fitzgerald aperçu dans Crime 101 sur Prime Video, tous sont de nouveaux talents comme Alice Halsey ou encore Skywalker Hughes. Un casting nouvelle génération qui va devoir porter un très lourd héritage. Netflix complètera la semaine avec un documentaire épisodique, Cauchemar en mer, et une nouvelle saison pour sa télé-réalité Love Is Blind.