Le mois d'octobre 2026 commence très fort sur Netflix avec déjà plusieurs grosses nouveautés dans les prochains jours. On peut noter la trilogie des Rush Hour, des classiques de la comédie d'action des années 2000, mais aussi le bouleversant L'Effet papillon et l'imposant Jurassic World Renaissance. Les séries ne sont pas en reste avec une nouveauté qui plaira aux fans de One Piece, quelques animes et la nouvelle série évènement de Netflix avec Florence Pugh.

Tous les films Netflix de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Ce sont des films XXL qui débarquent en masse sur Netflix cette semaine, et pas seulement parce que ce sont des blockbusters. On parle aussi de gros classiques bien de chez nous avec Papy fait de la Résistance ou encore des comédies d'action iconiques des années 2000 avec Rush Hour porté par le duo Jackie Chan et Chris Tucker, deux acteurs hilarants qui ont ici une alchimie assez chouette et qui débordent surtout d'énergie. Sera également de la partie l'excellent thriller L'Effet papillon, un film particulièrement bouleversant avec Ashton Kutcher dans la peau d'un jeune homme capable qui se découvre un pouvoir capable de changer certains événements de sa vie. En toute fin de semaine c'est le blockbuster Jurassic World : Renaissance qui rejoint le catalogue de Netflix, avec Scarlett Johansson et Mahershala Ali à la tête d'un groupe de mercenaires partis récupérer de l'ADN de dino sur une île infestée de créatures.

9/09 Mononoke, le film Chapitre 3 La malédiction du serpent

01/10 Dark Shadows Trilogie Rush Hour Cellular Papy fait de la Résistance

02/10 À vie Rapaces L'Accident de piano Dìdi L'Effet papillon

03/10 Au bout des doigts

04/10 Jurassic World Renaissance



Toutes les séries de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026

Du côté des séries, l'événement de la semaine sur Netflix est évidemment À l'est d'Éden, avec Florence Pugh (Midsommar, Oppenheimer), l'adaptation d'un chef-d'œuvre de Steinbeck, qui le considérait lui-même comme le roman de sa vie. Mais ce sont surtout les fans d'animes qui vont être servis avec notamment le retour de Ranma mais aussi Blue Box, un anime qui fait sensation en ce moment. One Piece sera aussi présent cette semaine, mais pas comme vous l'espériez sans doute puisqu'il s'agit là d'une nouvelle série LEGO One Piece, une adaptation de la série en prise de vue réelle qui est ici réinventée à la mode LEGO avec sa naïveté et son humour barré.