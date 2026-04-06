Netflix met le paquet pour cette semaine avec un nouveau film qui s'annonce aussi fun que sanglant et une série qui promet d'être hyper drôle. Deux programmes très attendus accompagnés de plusieurs autres nouveautés.

Netflix commence le mois d'avril 2026 comme il se doit avec une grosse dose de nouveautés. On retrouvera une grosse exclusivité Netflix, mais aussi un film culte ainsi qu'une série comique attendue et plein d'autres petites choses. Voici tout ce qui vous attend dans les prochains jours.

Tous les films Netflix de la semaine du 6 au 12 avril 2026

Netflix va profiter de ce début d'avril 2026 pour nous sortir l'un de ses nouveaux films maison, Nature Prédatrice avec Phoebe Dynevor, de la série La Chronique des Bridgerton. Il s'agit d'un film catastrophe avec des requins tueurs qui prend à peu de choses près le même pitch de Crawl, survival très réussi à base de crocodiles réalisé par Alexandre Aja.

Nature Prédatrice, ou Thrash en VO, nous emmène près d'une ville côtière victime d'un violent ouragan et d'une montée des eaux sans précédent. Malheureusement pour les survivants de la tempête, des prédateurs rôdent dans l'eau. Le film est réalisé par Tommy Wirkola à qui l'on doit notamment Violent Night avec David Harbour ou encore Seven Sisters, Hansel & Gretel et les déjantés Dead Snow. Autant dire que le sang c'est son rayon.

Netflix misera également sur la présence d'un film cultissime avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon, Apollo 13. Un drame qui revient sur la mission spatiale du même nom. Côté série, Netflix sera plus timide avec une nouveauté filmée en Martinique, Bandi, mais aussi et surtout Big Mistakes, une nouvelle série comique attendue. On y suit deux frères et une sœur, tous plus incompétents les uns que les autres, contraints de plonger dans le crime organisé contre leur gré. De l'humour en barre avec Dan Levy, révélation de la série humoristique Schitt's Creek notamment.

7 avril Apollo 13

9 avril Clueless

10 avril Nature Prédatrice



Toutes les séries de la semaine du 6 au 12 avril 2026

Côté série, Netflix sera plus timide avec une nouveauté filmée en Martinique, Bandi, mais aussi et surtout Big Mistakes, une nouvelle série comique attendue. On y suit deux frères et une sœur, tous plus incompétents les uns que les autres, contraints de plonger dans le crime organisé contre leur gré. De l'humour en barre avec Dan Levy, révélation de la série humoristique Schitt's Creek notamment.