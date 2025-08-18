Chaque semaine, Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max et Apple TV+ garnissent leur catalogue de nouveautés. Films, séries, émissions ou encore documentaires, en règle générale il y a toujours de quoi faire. Cette semaine sur Netflix, ce sont surtout les films qui seront à l’honneur avec plusieurs blockbusters, mais aussi un film d’animation très attendu par les plus jeunes.

Tous les films Netflix de la semaine du 18 au 24 aout 2025

Netflix va ajouter plusieurs gros films à son catalogue dans les prochains jours. Halle Berry enfilera sa combinaison en cuir moulant dans Catwoman pour affronter une Sharon Stone qui ne souhaite pas vieillir. Une adaptation très lisse et hollywoodienne de la célèbre héroïne de DC Comics. Autre blockbuster n’ayant peut-être pas réussi à percer autant que prévu, Troie, porté par un casting XXL avec Brad Pitt en tête d’affiche. Ici peu de place au doute vu le titre, mais il s’agit d’un péplum, qui revient sur cette histoire marquante du cycle troyen. Le film est une adaptation très libre et met en avant de belles gueules d’Hollywood pour graviter autour de ce cher Brad comme Orlando Bloom, Sean Bean, Rose Byrne, Diane Kruger ou encore Eric Bana. Oui, il y a du beau monde. Les plus jeunes quant à eux seront certainement ravis de retrouver le dernier film de la Pat’Patrouille sur Netflix. On ne présente plus cette troupe de chiens de l’extrême capable de sauver le monde et tous les maux/. Raider, Marcus, Ruben ou encore Stella sont à l’affiche de ce film que les plus petits vont dévorer.

20/08 Deux cœurs Le Client Troie Catwoman La Pat'Patrouille : Le film Sales gosses

21/08 Fall For Me Gold Rush Gang

22/08 Long Story Short



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 aout 2025

Côté séries ce sera bien plus calme avec quelques programmes bien sûr, mais rien de vraiment marquant. Netflix joue les timides cette semaine avec l'arrivée de Pssica, une nouvelle série dramatique qui nous vient du brésil ou encore Hostage, série thriller britannique. Pssica nous racontera le destin croisé d’une adolescente kidnappée dans un réseau de prostitution qui est recherché par un pirate moderne et sa mère prête à tout pour la retrouver. Ce n’est pas très joyeux, et la seconde série Netflix de la semaine ne le sera pas plus puisque Hostage traitera d’enlèvements et de complots politiques. Là encore, une trame sombre et de nombreux rebondissements sont attendus.

18/08 CoComelon Lane Saison 5

20/08 Pssica

21/08 Hostage



Source : Netflix