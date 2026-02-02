Après une semaine dernière portée notamment côté films par Monsieur Aznavour et Terminator Renaissance, puis la saison 4 de La Chronique des Bridgerton et les 12 saisons de Bones côté séries, voyons plus en détail ce que Netflix réserve pour cette semaine du 2 au 8 février 2026, avec là encore du plutôt joli monde sur les deux tableaux, notamment sous la forme d'intégrale de licences fortes.

Les sorties films Netflix de la semaine du 2 au 8 février 2026

Concernant les nouveautés films de la semaine sur Netflix, la plateforme SVOD donne aux cinéphiles rendez-vous à deux dates. Le premier est le 4 février et marquera l'arrivée d'un côté de Mystère à Saint-Tropez, et de l'autre à la fameuse trilogie dark romance 50 Nuances de Grey, qui diffusera en effet avec l'intégralité de ses films portés par Dakota Johnson et Jamie Dornan.

L'autre date à retenir pour les sorties films de la semaine sur Netflix est le 6 février, avec cette fois deux nouveautés : d'une part Norbit, une comédie américaine mettant notamment en scène le légendaire Eddie Murphy et Thandiwe Newton (Westworld) ; et d'autre part La Reine des échecs, un film documentaire retraçant le parcours d'une jeune hongroise qui rêve de s'imposer dans l'univers des échecs masculins.

  • 04/02
    • Cinquante nuances de Grey
    • Cinquante nuances plus claires
    • Cinquante nuances plus sombres
    • Mystère à Saint-Tropez
  • 06/02
    • Norbit
    • La Reine des échecs

Les sorties séries de la semaine du 2 au 8 février 2026

Place ensuite aux nouveautés séries à venir sur Netflix cette semaine. Après l'intégrale de Bones disponible depuis ce dimanche, c'est une autre intégrale qui arrive quant à elle ce 2 février : les saisons 1 à 6 d'Animal Kingdom, qui retrace la vie d'une famille du sud de la Californie au style de vie excessif alimenté par leurs activités criminelles. Rendez-vous ensuite le 5 février pour deux nouveautés : La Défense Lincoln, qui reviendra avec sa saison 4 et Les Lionnes, une nouvelle série télévisée française.

  • 03/02
    • Animal Kingdom - Saisons 1 à 6
  • 05/02
    • La Défense Lincoln – Saison 4
    • Les Lionnes

Source : Netflix