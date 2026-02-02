La plateforme SVOD Netflix démarre le mois de février 2026 en force avec une semaine qui s'annonce particulièrement chargée tant au niveau des films que des séries.

Après une semaine dernière portée notamment côté films par Monsieur Aznavour et Terminator Renaissance, puis la saison 4 de La Chronique des Bridgerton et les 12 saisons de Bones côté séries, voyons plus en détail ce que Netflix réserve pour cette semaine du 2 au 8 février 2026, avec là encore du plutôt joli monde sur les deux tableaux, notamment sous la forme d'intégrale de licences fortes.

Les sorties films Netflix de la semaine du 2 au 8 février 2026

Concernant les nouveautés films de la semaine sur Netflix, la plateforme SVOD donne aux cinéphiles rendez-vous à deux dates. Le premier est le 4 février et marquera l'arrivée d'un côté de Mystère à Saint-Tropez, et de l'autre à la fameuse trilogie dark romance 50 Nuances de Grey, qui diffusera en effet avec l'intégralité de ses films portés par Dakota Johnson et Jamie Dornan.

L'autre date à retenir pour les sorties films de la semaine sur Netflix est le 6 février, avec cette fois deux nouveautés : d'une part Norbit, une comédie américaine mettant notamment en scène le légendaire Eddie Murphy et Thandiwe Newton (Westworld) ; et d'autre part La Reine des échecs, un film documentaire retraçant le parcours d'une jeune hongroise qui rêve de s'imposer dans l'univers des échecs masculins.

04/02 Cinquante nuances de Grey Cinquante nuances plus claires Cinquante nuances plus sombres Mystère à Saint-Tropez

06/02 Norbit La Reine des échecs



Les sorties séries de la semaine du 2 au 8 février 2026

Place ensuite aux nouveautés séries à venir sur Netflix cette semaine. Après l'intégrale de Bones disponible depuis ce dimanche, c'est une autre intégrale qui arrive quant à elle ce 2 février : les saisons 1 à 6 d'Animal Kingdom, qui retrace la vie d'une famille du sud de la Californie au style de vie excessif alimenté par leurs activités criminelles. Rendez-vous ensuite le 5 février pour deux nouveautés : La Défense Lincoln, qui reviendra avec sa saison 4 et Les Lionnes, une nouvelle série télévisée française.

03/02 Animal Kingdom - Saisons 1 à 6

05/02 La Défense Lincoln – Saison 4 Les Lionnes



