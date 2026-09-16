Netflix a tout fraîchement déployé une bande-annonce officielle pleine de promesses et de mystères pour la suite très attendue d'une de ses séries françaises les plus populaires.

Attendue le 23 octobre 2026 sur Netflix, la partie 4 de la série Lupin a tout récemment eu droit à une nouvelle bande-annonce qui répond à plusieurs questions brûlantes des spectateurs quant au destin d'Assane Diop, toujours campé par Omar Sy, et qui reprend son célèbre rôle avec panache, bien que visiblement dans une situation délicate, dans cette nouvelle saison de huit épisodes.

Un nouveau trailer pour Lupin partie 4 à venir le 23 octobre 2026 sur Netflix

Netflix a officiellement dévoilé la première bande-annonce de la quatrième partie de Lupin, marquant le grand retour d'Omar Sy dans le rôle du gentleman-cambrioleur Assane Diop. La série policière française à succès fera son retour sur la plateforme de streaming le 23 octobre 2026.

Quelle intrigue pour cette partie 4 ?

L'intrigue de la partie 4 de Lupin à venir sur Netflix reprend quatre ans après les événements de la troisième partie : Diop est en prison et compte purger sa peine avant de s'installer au Sénégal avec son fils. Ses plans connaissent toutefois des bouleversements lorsqu'un mystérieux imitateur, agissant sous le pseudonyme de « Lupin », commet simultanément plusieurs cambriolages dans des musées parisiens.

Malgré les dispositifs de sécurité, les vols réussissent et des preuves falsifiées, dont des images d'un casse au cours duquel la capitaine Belkacem subit d'importantes blessures, font accuser Diop de ces crimes. Pour laver son honneur et démasquer l'imposteur, Diop se voit ainsi contraint de s'évader de prison et de reprendre l'identité de Lupin dans cette partie 4 à venir le 23 octobre 2026 sur Netflix.

Quel casting et équipe créative pour le retour de la célèbre série française sur Netflix ?

Créée par George Kay en collaboration avec François Uzan, la série Netflix à succès est donc pilotée par Omar Sy et Louis Leterrier, et produite par Gaumont en partenariat avec Carrousel Studios. Le casting retrouve également Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine et Laïka Blanc-Francard.

Source : Netflix sur YouTube