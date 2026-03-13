Netflix a eu pas mal de succès à son compteur ces dernières années, mais rien ni personne n'a vu venir celui de K-Pop Demon Hunters. Un film d'animation tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, qui a tout explosé. C'est désormais l'un des films les plus visionnés de Netflix, ses musiques restent en tête et ont cartonné sur les radios du monde entier jusque dans les cours d'écoles. C'est plus qu'une réussite, c'est un phénomène, et si vous avez adoré le film, on a une excellente nouvelle à vous annoncer.

Netflix officialise une suite pour K-POP Demon Hunter !

Officialisé depuis un moment, K-Pop Demon Hunters aura bel et bien sa suite et ce sont les mêmes réalisateurs qui rempilent : Maggie Kang et Chris Appelhans. Netflix a donné son feu vert à une suite, difficile qu'il en soit autrement de toute façon. On apprend désormais que la production est désormais bien lancée, toute l'équipe est à la tâche. K-Pop Demon Hunters 2 n'a pas encore de date ni de fenêtre de sortie puisque le projet n'en est qu'à ses balbutiements. On savait que les créateurs se préparaient à un retour en force, mais Netflix n'avait pas encore communiqué publiquement sur le sujet. C'est désormais sûr et certain, le prochain volet des HUNTR/X entre en production. Et à les écouter, Netflix pourrait bien créer une nouvelle fois l'évènement et ce second film marcherait dans les traces du premier.

Maggie Kang et Chris Appelhans ©Ari Michelson,Gilbert Flores / Getty Images via Netflix Tudum

Kang se dit très fière d'un tel succès et se dit heureuse de pouvoir partager sa culture au grand public. Dans un communiqué de Netflix elle s'exprime : « En tant que réalisatrice coréenne, c'est une immense fierté de voir que le public demande davantage de cette histoire coréenne et de nos personnages coréens ». Chris Appelhans de son côté affirme que ces personnages sont comme une famille pour les équipes. « Leur monde est devenu notre second chez-nous. Nous sommes impatients d'écrire leur prochain chapitre et de les voir évoluer et surtout de continuer à repousser les limites de la façon dont la musique, l'animation et le récit peuvent se conjuguer ».

Pour rappel, au moment de l'officialisation de la suite, Netflix ne prévoyait pas de sortie avant 2029. Il va donc falloir prendre son mal en patience, mais si c'est du même niveau qualitatif que le premier film, tout le monde sera gagnant.

Source :Netflix Tudum