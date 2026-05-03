Netflix accueille aujourd'hui un nouveau grand classique du cinéma, adoré par la critique et les spectateurs. Un vrai chef d'œuvre dans son genre à ne surtout pas louper.

Quand Netflix n'est pas l'auteur de gros succès, il garnit son catalogue de films qui n'ont plus rien à prouver à personne. C'est le cas aujourd'hui avec un long-métrage archi culte, un grand classique du cinéma qui a marqué des générations entières, mais également la pop culture au point qu'il a servi de terreau à un grand nombre d'œuvres, même au-delà du cinéma.

Un grand classique rejoint Netflix, ne le loupez pas !

Si vous avez adoré GTA Vice City, vous devez savoir que le jeu a puisé son inspiration dans de nombreuses œuvres, dont ce chef-d'œuvre de Brian De Palma. Scarface arrive sur Netflix dès aujourd'hui et si vous ne l'avez pas encore vu, on ne peut que vous conseiller d'y jeter un œil. En plus d'avoir inspiré GTA Vice City, le film a également eu le droit à une grosse adaptation en jeu vidéo qui s'inspirait à son tour de la production de Rockstar. Malheureusement, si le film est un grand film, on ne pourra pas en dire autant de son adaptation tout juste passable et qui n'aura pas marqué les esprits.

Un grand classique de plus sur Netflix donc, dans lequel on suit l'ascension d'un gangster de la mafia incarné par Al Pacino, tout bonnement incroyable dans le rôle de Tony Montana. De petit malfrat immigré à baron redoutable, Montana vivra une vie de tous les excès dans le Miami coloré des années 80, sur fond de violence et de drogue. Aux côté de Pacino, on pourra noter la présence d'autres actrices et acteurs de talent comme Michelle Pfeiffer (Batman), Steven Bauer ou encore F. Murray Abraham, Richard Belzer pour ne citer qu'eux. De sa bande-son à ses scènes cultes sans oublier les répliques qui nous hantent toujours, Scarface fait partie des films qu'il faut avoir vus au moins une fois, et c'est désormais disponible sur Netflix.